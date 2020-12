Apple chystá na rok 2024 výrobu automobilů, píše Reuters

Podle některých zdrojů by nicméně problémy spojené s pandemií 19 mohly vést k odkladu zahájení produkce na rok 2025 či ještě na pozdější termín.

Společnost Apple, která je známá hlavně výrobou telefonů iPhone, tabletů iPad a počítačů Mac, začala pracovat na vlastním automobilu v roce 2014. Podle zdrojů už firma pokročila natolik, že nyní hodlá vytvořit vůz určený pro běžné spotřebitele. Takový záměr kontrastuje s dosavadním postupem konkurentů, jako je například společnost Waymo ze skupiny Alphabet, která staví robotické vozy k provozu taxislužeb.

Základem strategie Applu je podle dalšího zdroje nový návrh baterie, který by mohl radikálně snížit výrobní náklady a naopak zvýšit dojezdovou vzdálenost elektromobilů. Apple se nicméně k informacím agentury Reuters odmítl vyjádřit.

Výroba automobilu je z hlediska dodavatelského řetězce obtížná záležitost i pro Apple, který má rozsáhlé finanční zdroje a který vyrábí miliony elektronických produktů ročně ze součástek z celého světa. Společnosti Tesla podnikatele Elona Muska trvalo 17 let, než se jí podařilo dosahovat při výrobě elektromobilů udržitelného zisku, upozorňuje Reuters.

"Pokud je na světě nějaká společnost, která na to má zdroje, pak je to pravděpodobně Apple. Ale zároveň je třeba si uvědomit, že to není mobilní telefon," cituje Reuters nejmenovaný zdroj, který na projektu výroby automobilu pro Apple pracoval.

Zatím není jasné, kdo by automobily značky Apple vyráběl. Podle zdrojů však lze očekávat, že Apple tento úkol přenechá nějakému výrobnímu partnerovi. Jeden ze zdrojů rovněž upozornil na přetrvávající možnost, že Apple omezí svou pozornost pouze na autonomní systémy řízení, které by pak využívaly automobily tradičních značek.

Někteří investoři reagovali na informace o plánované výrobě automobilu pod značkou Apple spíše opatrně. "Pokud Apple vyvine nějaký pokročilý řídicí systém či bateriovou technologii, bylo by to podle mého názoru nejlepší využít prostřednictvím licenčního partnerství s existujícím výrobcem automobilů," uvedl Trip Miller z investiční firmy Gullane Capital Partners, která vlastní podíl v Applu.