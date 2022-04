Obchod Číny s Ruskem i Ukrajinou v prvním čtvrtletí vzrostl

Rusko zahájilo 24. února invazi na Ukrajinu, kterou nazývá "speciální vojenskou operací" potřebnou k obraně ruskojazyčného obyvatelstva na Ukrajině. Peking odmítl označit ruskou akci za invazi a opakovaně kritizoval to, co označuje za nezákonné západní sankce k potrestání Moskvy, připomíná Reuters.

Hospodářská a obchodní spolupráce Číny s dalšími zeměmi, včetně Ruska a Ukrajiny, zůstává normální, uvedl Li a upozornil na rostoucí trend obchodu s oběma zeměmi.

Ruský prezident Vladimir Putin a jeho čínský protějšek Si Ťin-pching ještě před ruskou invazí na Ukrajinu ohlásili v Pekingu uzavření rozsáhlého strategického partnerství zaměřeného na boj proti vlivu Spojených států. Uvedli, že jejich země nebudou mít "žádné 'zakázané' oblasti spolupráce". Analytici však tvrdí, že zatím nezaznamenali žádný významný náznak toho, že by Čína porušovala západní sankce vůči Rusku.

Bývalý ruský ministr financí a nynější šéf Účetní komory Alexej Kudrin v úterý řekl, že by ruská ekonomika v letošním roce mohla klesnout o deset procent. Znamenalo by to největší pokles hrubého domácího produktu (HDP) od roku 1994.

Ukrajinská ekonomika v letošním roce klesne o 45,1 procenta, vyplývá ze zprávy, kterou tento týden zveřejnila Světová banka. Ruská invaze uzavřela podniky, snížila vývoz a znemožnila hospodářskou činnost v rozsáhlých částech země.

Světová obchodní organizace (WTO) kvůli dopadům rusko-ukrajinské války snížila svoji prognózu růstu světového obchodu v letošním roce. Podle nového odhadu se objem obchodu se zbožím v letošním roce zvýší o tři procenta místo doposud očekávaných 4,7 procenta. V příštím roce má tempo růstu obchodu zrychlit na 3,4 procenta.