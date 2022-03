Rusko před kolapsem? Agentura S&P srazila jeho rating do podřadného pásma

Rusko se kvůli sankcím nemůže dostat k podstatné části svých devizových rezerv. Má omezený přístup ke globálnímu finančnímu systému, trhům a infrastruktuře, uvedla ratingová agentura.

"Ačkoli veřejná prohlášení ruského ministerstva financí naznačují, že se vláda v současné době stále pokouší převést platby držitelům dluhopisů, domníváme se, že platby z ruských eurobondů splatné v příštích několika týdnech mohou čelit podobným technickým potížím," uvedla agentura.



Jak potvrzuje zpráva společnosti Bloomberg, Rusko se stává pro investory velice riskantní.

S&P Global Ratings cut Russia’s credit score, saying the country’s debt is “highly vulnerable to nonpayment” https://t.co/wpznTTbxYS