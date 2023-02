Světová ekonomika předčila očekávání, válce navzdory. Inflace dál klesá i v EU

Češi do 30 let využívají spíš bankovní půjčky než úvěry u nebankovních institucí. Jsou také schopni si platit vlastní bydlení ve formě hypoték i nájmů. Zároveň ale mají relativně časté výdaje na sázky a hazardní hry. Vyplývá to z analýzy společnosti Patron GO na základě útrat uživatelů její finanční aplikace v minulém roce.