V Česku poprvé za deset let rostly výdaje na bydlení více než příjmy

Je běžné, že zvolení, ale ještě neinaugurovaní prezidenti vstupují do kontaktů s jinými hlavami států. Nově zvolený Petr Pavel připravuje domácí i zahraniční politickou scénu na to, co bude následovat poté, kdy se na začátku března ujme úřadu. Na dotaz ČTK to odpověděli politologové Petr Just a Miroslav Mareš.