Za Den matek letos utratí Češi navíc 450 milionů. Těchto 10 svátků seberou Čechům letos nejvíc peněz

A to zejména za květiny, šperky, kosmetiku a delikatesy a sladkosti. Češi letos v souhrnu za tyto dárky utratí 450 milionů korun. O přibližně 40 milionů korun více než loni. Za vyšší výdaje může zejména rapidní inflace. Informuje ekonom Lukáš Kovanda.

Obchodníci v souvislosti se Dnem matek podle dlouhodobého průměru zaznamenávají u vybraného, jmenovaného zboží nárůst tržeb o zhruba deset procent nad normál. Svátek si ale připomíná jenom část Čechů. Jiná část dává přednost Mezinárodnímu dni žen (MDŽ), který v posledních letech zažívá určitý „comeback“. Lidé si jej totiž dlouho spojovali s obdobím totality a „povinnými“ dary typu karafiátů nejrůznějším soudružkám.

Den matek byl naopak za totality upozaďován právě za MDŽ. Jeho velkou propagátorkou byla ještě před druhou světovou válkou Alice Masaryková, dcera Tomáše Garrigua Masaryka, prezidenta Osvoboditele, jehož komunisté zrovna „nemuseli“. V některých rodinách si však Den matek, připadající na druhou květnovou neděli, připomínali i v době komunismu. Tradici se tedy zcela zpřetrhat nepodařilo a po roce 1989 se výrazněji obnovila.

Z hlediska obchodníků je ovšem stále výnosnější Mezinárodní den žen. Z tabulky níže plyne, že Den matek je pro ně až sedmý nejvýnosnější svátek či jinak významný den. Žebříčku suverénně vévodí Vánoce, před Dnem matek se ale umisťují třeba Dušičky nebo Valentýn.

TOP 10 svátků, které letos vydělají obchodníkům v ČR nejvíce peněz?

Vánoce (dárky, stromeček, cukroví, kapr, alkohol…) – útrata 12 500 Kč na osobu

Silvestr (potraviny, alkohol, pyrotechnika) – 2100 Kč na osobu

Velikonoce (dárky, beránek, čokoládoví zajíčci, alkohol,..) – 1200 Kč na osobu

Dušičky (věnce, svíčky) – 170 Kč na osobu

Mezinárodní den žen (květiny, bonboniéry) – v řadu stokorun, týká se ale pochopitelně jen obdarovávaných žen

Valentýn (květiny, šperky…) – v řádu stovek korun, ale spíše pouze v případě převážně mladých lidí do 35 let

Den matek (květiny, šperky, kosmetika) – v řadu stokorun, týká se ale pochopitelně jen obdarovávaných matek, příp. babiček

Mikuláš (dárky pro malé děti, kostýmy) – v řádu nižších stovek korun, ale spíše pouze v případě převážně rodin s malými dětmi ve věku do 10 let

Halloween (alkohol, kostýmy) – v řádu vyšších stovek korun, ale poměrně omezeně, pouze mezi specifickými skupinami lidí (mladí lidé, často cizinci žijící v ČR)

Sv. Patrik (alkohol) – v řádu nižších stovek korun, ale spíše pouze mezi specifickými skupinami lidí (mladí lidé, často cizinci žijící v ČR)