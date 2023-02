GLOSA | Události Petra Nutila: Českým internetem hýbou spacáky Schillerové i černošský d'Artagnan

Ne nadarmo se existencionalisté dvacátého století shodují na tom, že jedině tváří v tvář nesmyslné a bezcílné skutečnosti se člověk může soustředit na svou vlastní vnitřní zkušenost. Kdyby tuhle větu pochopili i dezoláti, konspirátoři a ideologové všech barev, nepochybně by se nám tu na světě dýchalo o něco lépe. No nic. Filosofie pro dnešek stačí, pojďme na žhavou současnost.

„Rozhodl jsem se spustit na Ukrajině speciální vojenskou operaci,“ prohlásil přesně před rokem Putin v projevu k národu a zaútočil na Ukrajinu. Jediné, co je třeba o tom vědět je, že Rusové od té doby páchají genocidu a státní terorismus a zaslouží si shořet v pekle. Jenomže, jaksi, ta operace nejde podle plánu. A tek v projevu letošním už Putin říká, že „válku na Ukrajině začal Západ.“ Co bude říkat potom, co prohraje válku a jeho věrní soudruzi ho svrhnou, se lze jen dohadovat. A třeba dojde i na oblíbené cimrmanovské „Kdo způsobil, že sám náčelník vydával tak zvrácené rozkazy?“ Máme se inu na co těšit.

Alena Schillerová si donesla do Sněmovny spacák. Teda dva. Spacáky. Proč dva, o tom se na Twitteru vedly vášnivé debaty bez relevantního výsledku, nicméně jasný signál byl vyslán. ANO bude ve Sněmovně klidně nocovat a obstruovat až do roztrhání těla, jen aby projednávání změn, které mají aspoň trošku zpomalit náraz do zdi důchodových výdajů. Tak k tomu jen dvě poznámky. Když byla paní Schillerová ve vládě, sama chtěla zvyšovat věk odchodu do důchodu, to za prvé. A za druhé, je zcela absurdní, aby kvůli pouhému politickému divadlu (což vyplývá z bodu prvního), museli staří lidé nocovat ve Sněmovně, v takových podmínkách a ve spacáku. Je to nelidské a někdo by měl paní Alenku ochránit. Před ní samotnou.

Zpráva o tom, že černošský herec Malachi Pullar-Latchman v novém filmu o třech mušketýrech bude hrát d'Artagnana, zahýbala českým internetem. A vzbudila další mocné lamentování rukama nad tím, kam ten svět spěje. Tak hele, já bych šel klidně ještě o krok dál. Roli Athose bych svěřil nějakému Asiatovi, Porthose by mohl hrát třeba Ind a Aramise gay, nebo klidně žena. Třeba by těm kritickým koumákům konečně docvakl rozdíl mezi hraným filmem a dokumentem. Pro rejpaly – ano, uvědomuji si, že Charles de Batz-Castelmore, hrabě d'Artagnan, skutečně existoval. Ale vím taky, že se stal postavou fiktivního životopisu od Gatiena de Courtilze de Sandrase, jenž v román, fiktivní literární dílo přetvořil Alexandra Dumase starší pod názvem Tři mušketýři. A i hraný film je fikce, od A do Z. Je úplně šumafuk kdo ztvárňuje koho, protože je to ROLE, kterou herec HRAJE, a mě je dokonale jedno, jestli je to zrovna Miroslav Donutil, hrajícího japonského soudce Ooku, černoch v mušketýrském, nebo že jeden z českých Tří králů má začerněnou tvář, protože hraje Baltazara.

Ukázalo se, že hradní zemanovská partička skartovala dalších 32 tajných dokumentů. Týkaly se například aktivitách na Ukrajině. Fakt se divím, že to ještě někoho překvapuje. Prostě se v nich hrabali lidi bez tajné prověrky, tak je pak museli spálit, o co vám sakra pořád jde?

Jeden z posledních živoucích vtipů českého veřejného života, polozapomenutý Jiří Paroubek, ohlásil návrat do aktivní politiky. A prohlásil, že chce sjednotit českou levici. Paroubkovi s tím spojováním prý bude pomáhat známý hrobař Michal Hašek, takže je to teď pravděpodobně naposled, kdy o nich slyšíte. Nicméně - neměl by Paroubkovi třeba někdo říct, že česká levice dávno už sjednocená je pod křídly Andreje Babiše?

Ještě jednou k Ukrajině. Hezký esej na tohle téma napsal Tymothy Snyder. Konstatuje v ní, že Ukrajinský odpor proti zdánlivě drtivé převaze připomněl světu, že demokracie neznamená přijmout zdánlivý verdikt dějin. To by myslím mohlo zrovna nám, Čechům, teda jestli si ještě pamatujeme třeba Mnichov a následnou „nevyhnutelnou“ kapitulaci, zarezonovat. A třeba nám dojde jedna jednoduchá věc. Se zlem se nevyjednává, zlu se neustupuje, ale bojuje.

A pojďme k zásadní zprávě ze světa bulváru.

Karlose Vémolu čekala po návratu z Thajska Lela a romantický večer. Za sebou tak nechali další divnou aférku s další ženou, jejíž jméno začíná na L. Tentokrát šlo o jakousi Laru z Brna, kterou zachytili na videu s Vémolou. I tentokrát šlo o umělou, silikonem a botoxem přetékající krásku. Heleďte, já jako nevím, ale nejsou vám ty jména holek motajících se kolem Karlose nějak podezřelá? Lulu, Lela, Lara, Rika Fane… To je nějaká infantilní pornohra? Nebo polodementní spin-off seriálu pro děti Teletubbies s neopakovatelnými jmény jako Tinky winky, Dipsy, Laa laa a Po?

A to by pro dnešek asi stačilo, že jo.