GLOSA | Události Petra Nutila: Fico v Praze a Andrejova špatná paměť

Nově zvolený slovenský, teď už čtyřnásobný premiér Robert Fico navštívil Prahu, aby se setkal se všemi nejvyššími ústavními činiteli, i když někteří z nich to nedělali asi moc rádi. Tak třeba prezident Petr Pavel se podle informací Lidovek nechtěl s Ficem setkat, ale přemluvila ho slovenská prezidentka. S jistým, dobře skrývaným odporem Fica přijali Petr Fiala, Miloš Vystrčil a Markéta Pekarová Adamová. Zda si po setkání šli vydezinfikovat ruce a vysvětit kanceláře, oficiální zdroje neuvádí.

Jinde bylo přivítání vřelejší. Do náruče si padl Fico s exprezidentem Zemanem či Andrejem Babišem. Do cesty slovenskému premiérovi se vnutil i Jindřich Rajchl. Na sociálních sítích dezolátů nadšení teklo proudem.

Tak se na to podívejme rozumně. Ficovým fanouškům, stejně jeho odpůrcům může vlastně vzkázat totéž. Obvykle každé očekávání bývá vystřídáno zklamáním. A dá se tedy předpokládat, že se z Fica nestane druhý Orbán a že Slovensko se nepřemění na ruský satelit, stejně jako to, že i Ficova komická vláda dřív nebo později rozloží samu sebe a slovenská demokracie ji s několika šrámy přežije. Tak zbývá jediné. Držet Slovákům palce, aby těch škrábanců bylo co nejméně.

Tak pojďme k dalším zprávám.

V Pardubicích zasahovali vojenští i protimafiánští policisté a detektivové a obvinili celkem 19 lidí, včetně bývalého primátora za ANO Martina Charváta. Reakce od Andreje Babiše přišla rychle a nechal se slyšet, že všichni, kdo jsou zapleteni do kauzy na pardubickém magistrátu, v hnutí ANO skončí. A dodal, že ANO nemělo dopustit „infiltraci bývalých členů ODS, protože ti (podle Babiše, verze 2023) mají korupci v genech.“

Ach, ta špatná paměť.

Zajímavé je, že přestože si podle svých slov „neprověřovali tyhle ódeesáky, kteří do ANO nalezli,“ ještě před rokem jednoho z nich mohutně podporoval v senátních doplňovačkách. Třeba ve videu na svém Facebooku o něm říkal toto: „Prosím, volte našeho kandidáta do Senátu Martina Charváta! Moc ho doporučuji, určitě ho všichni znáte. Skvělý primátor Pardubic. Do čeho se pustí, vždycky dotáhne do konce.“ A tak podobně.

No a s Charvátem se Babiš dokonce nechal v roce 2018 natisknout na billbordy, kde společně hlásali, že Pardubice řeší přímo a hned a že Martin má číslo na Andrejův mobil. To se prostě někdy tak v politice přihodí. Víte, co se říká - jaký šel, takového potkal. Všeci kradnů, jen já čerpám. A tak.

Pojďme dál.

Ministerstvo financí pod vedením Zbyňka Stanjury vyhodnotilo, že Česko bude brzy připravené na euro. Přesto ho doporučuje odmítnout. Uvidíme, jak se s tím vláda popere. Čtyři z pěti jejích členů totiž jsou pro přijetí Eura, jediná ODS je proti. Pokud nejste jen ideologický fanoušek či odpůrce, doporučil bych vám kupříkladu velmi věcný rozhovor k tématu, který jsem vedl s ekonomem a členem Národní rozpočtové rady Petrem Musilem.

Šéfové parlamentů evropských zemí, včetně těch našich, se setkali v Kyjevě s prezidentem Volodymyrem Zelenským. Asi aby jim jednání narušil, spustil v tu chvíli Putin největší bezpilotní útok na Kyjev od loňského zahájení úplné invaze na Ukrajinu a vyslal na Kyjev přes sedmdesát útočných dronů. Nevíme, co si myslí o takovémhle výhrůžném vzkazu mudrcové z Moskvy, ale já bych skoro řekl, že lepší motivaci k další podpoře Ukrajiny u evropských lídrů už vzbudit nemohl.

Server Novinky přinesl zprávu z Brna o tom, že místní učeň měl sex s kozou. Byl prý překvapen, že lidé běžně styk se zvířaty nemají. Stranou necháme všechny vtipy o Brně i pohlavním styku se zvířaty a podíváme se na to trochu z jiného úhlu. Příběh samotný byl vyšperkován i citacemi onoho nešťastného učně ve smyslu „nebylo to nic moc, páchla.“ Ostatní média po zprávě samozřejmě skočila a celý ten příběh se rozletěl do všech zákoutí českého internetu. Nicméně, jak dost přesně konstatuje Robert Malecký z webu HlídacíPes, na zprávě jako takové je ale především překvapující to, že nevíme, kdy se událost stala, kdo o ní informoval, a zda se tedy vůbec stala. Novinky.cz, kde zpráva vyšla, se takovými detaily neobtěžovaly. Navíc ona vymyšlená citace, jak Malecký píše „pokud by měla být férová, zněla by nějak takto: „Nebylo to nic moc, páchla,“ řekl prý učeň někomu, kdo to zase řekl někomu jinému, kdo je obeznámen s tím, kdo co řekl, a ten to řekl mně. Tedy Novinkám.“ A tohle je prosím česká žurnalistika v praxi.

A to by pro dnešek stačilo.