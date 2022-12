GLOSA | Události Petra Nutila: Posměch po Babišově propadáku, Zemanovy hrátky s ústavou, fraška na pražském magistrátu

Andrej Babiš, exministr, expremiér, majitel hnutí ANO a kandidát na prezidenta přiznal studentům Scioškoly v pražských Nuslích, že neví, jaké jsou planety sluneční soustavy, jaká je nejznámější kniha Jaroslav Haška, nebo co je napsáno nad oponou Národního divadla. Ukázalo se taky, že tenhle pán neví, že se mléko nevytváří v žaludku krav. Od žáků za to sklidil zasloužený posměch. Stalo se tak před kamerami TV Prima při natáčení pořadu K tabuli!. Asi by nás to nemuselo překvapit od člověka, který se přiznal k tomu, že bral homeopatika na křivdu, dlouhodobě se o něm ví, že rád podléhá astrologům, a který si dokonce kdysi dávno před lety nechal od kartářky poradit se svým vstupem do politiky. Ukazuje to jedno. Kdyby měli ve volbách volit tihle studenti, co arogantního a nepřátelského neumětela zažili na vlastní kůži, skončil by na samém dně jakýchkoli voleb. Ještě že máme marketing, co i z podprůměrného makaka dokáže vykřesat státníka k zulíbání.

A až se tu kolektivně dosmějeme, tak nám třeba dojde, že láska k absurditě vůbec nemusí být na překážku úspěchu v jiných oblastech života. To nakonec Andrej už dokázal. A že si z něj budeme mohutně utahovat na sociálních sítích za jeho neznalost a omezenost fakt neznamená, že ho půlka tohohle bohem vyvoleného národa nezvolí do prezidentského křesla. Protože jak už nade vší pochybnost blízká minulost prokázala, fakt velké části české populace je fakt jedno, že tenhle pán je omezený ufňukaný miliardář, slibotechna a prodavač teplé vody. A tak je škoda, že se víc než o jeho neznalostech a sklonech k absurditám třeba nemluví v prezidentské kampani o tom, že ho ve Francii vyšetřují za praní špinavých peněz, že ho české soudy soudí kvůli daňovým podvodům a tak. Škoda. A pro nás všechny ostatní to může být lekce jak vystřižená z přednášek motivačních spíkrů – i když víte úplné *****, stejně vám to nemusí zabránit stát se miliardářem. K čemuž nám – jak víme - doba influencerů pomáhej.

Když už jsme u toho Babiše. Ten se zjevně rozhodl zopakovat Zemanovu taktiku neviditelné kampaně, při které ignoruje veškeré debaty a možné konfrontace se svými protivníky, přičemž navštěvuje jen ty novináře, u kterých je jistota, že se ho na ničem nachytat ani nepokusí. Tak bych tu rád apeloval na zbytek příčetnosti vás všech kolegů z médií – jestli je ve vás aspoň zbytek nějaké odpovědnosti, nedělejte ze sebe duchaplné spojence tuposti, zbabělosti a neumětelství. Zamyslete se nad tím a třeba vám dojde, že to, co děláte, má nějaký dopad na tuhle zemi, stejně tak i na budoucnost nás všech. Děkuju.

Ministerstvo vnitra po další kontrole vyhodilo z osudí prezidentských kandidátů Denisu Rohanovou a do hry vrátilo Karla Diviše. Ani jedna z těchto věcí zjevně nemá potenciál jakkoli prezidentskou volbu ovlivnit, jen se tím opět dokázalo, že ten náš stát má ve své DNA zapsáno, že prostě neví co dělá, a tak chvíli vyřazuje jen proto, aby pak vracel, případně zakazuje jen proto, aby mohl o něco později povolovat. Nezasloužili bychom si po třiceti letech od revoluce už konečně něco normálního?

Senátor Pavel Fischer se nechal slyšet, že by v druhém kole voleb podpořil každého kandidáta proti Andreji Babišovi. Za tu mu posíláme palec nahoru a děkujeme, že je tu z kandidátů na nejvyšší úřad v zemi aspoň někdo příčetný, kdo si uvědomuje, o co se v prezidentských volbách hraje.

Tak pojďme dál od prezidentských voleb. Protože i jinde se dějí věci.

Polský generál si hrál s darovaným granátometem a povedlo se mu zbořit celé velitelství. Podle hodnověrných zdrojů si jen tak trochu zablbnul a prostě vystřelil ze zbraně, o které si myslel, že není nabitá. Tak se mu podařilo zbořit celé patro budovy, v níž se zrovna nacházel. Tomu se prostě říká blbej den. Shit happens.

(P)rezident Zeman si místo granátometu, který mu už nikdo soudný nesvěří, hraje aspoň s Ústavou. A tak s nechal se slyšet, že by docela rád jmenoval předsedu Ústavního soudu, ačkoli tomu stávajícímu končí mandát až půlrok po konci prezidentova mandátu. Jasně, chápeme, hráč MZ si chce ještě trochu na rozloučenou pohrát a ještě trochu naplivat do bot každému, kdo přijde po něm. Je to prostě Miloš, všichni ho známe už fakt dlouho, žejo? Tak se pojďme dohodnout na tom, že cokoli, co tenhle pán ještě udělá nebo říká, už budeme prostě jen ignorovat, jo? Svět pak bude o dost jednodušší místo.

Ani v Americe to nemají snadný. Téměř 40 demokratických poslanců americké Sněmovny se připojilo ke snaze poslance Davida Cicillineho odhlasovat zákon, který by zakázal Donaldu Trumpovi vrátit se do funkce, přičemž k tomu využívají části 14. dodatku, který zakazuje úřad těm, kdo se účastnili či organizovali vzpouru. Tak good luck! A kdybyste chtěli poradit s tím, jak se poprat s antisystémovými populisty, rozhodně se nechoďte radit k nám, jo? Jsme sice nejchytřejší národ světa (alespoň podle míry odbornosti komentářů na sociálních sítích), ale zrovna máme vlastních starostí až nad hlavu, chápete?

Pražské Spolu tak dlouho bojovalo proti hrozbě jménem Babiš, až se dohodlo s hnutím ANO o toleranci menšinové vlády nad hlavním městem. To nakonec skončilo blamáží a volba primátora se tak odložila na únor, pouhý půlrok po volbách. Tak to berte jako poučení, až vás zas tahle parta bude strašit nějakým koncem světa, jo?

Přídavky na dítě od ledna vzrostou o 200 korun na 830 až 1580 korun měsíčně, a průměrný plat učitele asi bude zákonem stanoven od roku 2024 na nejméně 1,404 násobku průměrné hrubé měsíční nominální mzdy. Nic proti tomu, jen bych rád hnidopišsky poznamenal, že už teď platíme skoro 50 miliard jen na obsluhu státního dluhu. Jasně, chápu, že se nám to hoduje, když nám ostatní půjčujou, ale nebylo by třeba na čase se zastavit a začít trošku přemýšlet nad těmi brutálními dluhy, které budou naše děti muset zaplatit?

Rusové dál pokračují ve vraždění ukrajinských obyvatel ostřelováním raketami. I tento týden tak nezbývá než napsat – shoř v pekle, ty parchante Putine, Слава Україні! Героям слава!

A to je pro dnešek všechno. Na viděnou příští týden!