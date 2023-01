GLOSA | Události Petra Nutila: Prezidentská pohádka o princezně Jasněnce, statečném vojákovi a králi zlodějů

Se slzami v očích vzpomínali lidé po večerech u piva na těch pár výjimečných vládců, kteří seděli za uplynulé století na hradě. Blahé paměti král Tomáš, pak dlouho nic, pak král Václav... a mezi tím a potom už jen vládcové neduživí, slabí, lokajští, nebo dokonce i zrádcovští…

A zrovna tou dobou si balil své kufry, saky a paky starý a nemocný král Miloš. Nic moc za svého panování nepředvedl, nic moc nezkazil, ale taky hodně pil, lhal a svému národu byl spíš ku škodě než k užitku. Teď už ale cítil, že jeho čas nadchází, že zbývá jen říct sbohem a šáteček. Tak koho na jeho místo? Princeznu Jasněnku, statečného vojáka Petra anebo prohnaného Andreje? Komu z nich předat vládu, aby zemička tato prosperovala? Ta otázka krále Miloše svírala každým dnem a jeho lid s ním...

Ano, je tu první lednový týden a s ním i první vydání úžasně absurdních událostí z naší žhavé současnosti. Ten pohádkový úvod jsem samozřejmě nezvolil náhodou. Jednak za to může teprve nedávno skončený vánoční čas, na televizní pohádky přebohatý, jednak jsme v horké fázi prezidentské kampaně, takže pohádkám nelze utéct při jakémkoli pohledu kamkoli do novin, web, nebo jakoukoli sociální síť.

Ale pojďme začít ještě trochu odjinud. V horké fázi totiž není jen kampaň, ale taky soud Andreje Babiše. A my už se tak zítra dozvíme, jestli je Babiš král zlodějů, tedy zda bude uznán vinným z dotačního podvodu. Necháme se překvapit, jestli soudce Šott potvrdí návrh státního zástupce na tříleté vězení s podmínkou na pět let plus pokutu 10 milionů navrch. Skoro bych si vsadil na to, že ano. Ale to není ta podstatná otázka příštího týdne. Nakonec, kdo není úplný prvok a trochu se v posledních letech o politiku aspoň trošku zajímá, tak už ví, že AB rozhodně nemůže aspirovat na pozici ani statečného, čestného vojáka, ani nezahraje princeznu Jasněnku. Ta podstatná otázka zní totiž trochu jinak:

Fakt by se mohlo stát, že se odsouzený oligarcha Babiš stane prezidentem? A jestli ano, co by to říkalo o Češích?

Už jsme si v nedávné polistopadové minulosti sami dvakrát zkusili, že prezidentské volby dopadly jinak, než bychom si dokázali vůbec představit. A přece se stalo. Tak se pojďme zamyslet nad těmi nejčernějšími scénáři toho, co by se mohlo stát, až si lid obecný zvolí člověka, který je král zlodějů.

Leckdo si může myslet, že by se nestalo nic tak extra. Že bychom to nějak vydrželi, stejně jako prezidentování Miloše. Tak to je fakt dost hrozný omyl. Protože Miloš chtěl moc jen pro moc samotnou, nic moc z ní osobně netěžil. Andrej je ale bohužel sekáč, který se slovy klasika Cimrmana „nezakecá“.

Docela dobře by se mohlo stát, že tenhle pán, v zádech se svou nejsilnější opoziční stranou, svým bohatstvím a vlastnictvím třetiny mediálního trhu, skutečně usedne do prezidentského křesla. Které – jak víme – mu skýtá celou řadu pravomocí. A je zcela pravděpodobné, že tenhle oligarcha a majitel hnutí ANO by pak za rok a půl ve volbách získal svého podřízeného premiéra, celou vládu i většinu ve Sněmovně. Nejen že by v tu chvíli mohl nadělit milost sám sobě – kterou by mu jím vybraný premiér z ANO jistě neodmítl podepsat, mohl by zcela zvrátit, převrátit a rozbít kompletní polistopadové pořádky tak, jak jsme je znali. Pak už by mu patřilo úplně všechno. Moc výkonná i zákonodárná. Moc mediálního magnáta. A časem i třeba moc soudní, protože je to právě prezident, který soudce jmenuje, včetně těch ústavních.

Jen při troše fantazie by se tak tahle naše realita mohla proměnit v dost blbou pohádku o proměně republiky v osobní království jednoho oligarchy. Zdá se vám to nemožné? Mně úplně ne.

Vím, že pohádky končí obvykle dobře. Třeba tak, že princezna setřese kletbu, statečný voják, nebo rytíř, nebo třeba jen hloupý Honza zabije zlého draka a všichni žijí šťastně až do smrti a tak. Jenomže žijeme v realitě. A tu určují naše každodenní volby.

Tak to zkusme pro jednou udělat tak, aby zas na chvilku na Hradě seděl někdo, kdo bude téhle naší zemičce ku prospěchu, jo?