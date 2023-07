GLOSA | Události Petra Nutila: Vedro jak v troubě, Zelenskyj na Hradě a nová sociální síť Threads

Naše planeta zažila nejteplejší den v historii měření a asi nás čeká i rekordně teplý rok. A to není dobá zpráva, tedy pokud nejste majitel koupaliště, nebo neprodáváte zmrzlinu. Nelze s určitostí říct, kdy lidem konečně dojde, že spalování uhlí, ropy a zemního plynu a některé další činnosti mění složení atmosféry a přidávají do ní skleníkové plyny, zesílený skleníkový efekt pak způsobuje oteplování s důsledky jako tání ledovců, vzestup hladin oceánů, dlouhodobá sucha nebo častější vlny veder a jiné extrémní projevy počasí. Ale snad to bude dřív než pozdě.

Do Prahy přiletěl Volodymyr Zelenskyj a setkal se s nejvyššími státními představiteli, včetně prezidenta a předsedů obou komor parlamentu. Nikoho to nezajímalo, protože všichni ostatní byli ve Varech (ne, dělám si legraci, samozřejmě.) Tahle návštěva je víc než názornou ukázkou proměny, jakou jsme za poslední rok a kousek coby země prošli – od prezidenta Zemana, kamaráda ruských a čínských autoritářů, jsme se vrátili na orbit normálních západních zemí, pro které věci jako mezinárodní právo, solidarita a respekt k hodnotám něco znamenají. A i návštěva ukrajinského prezidenta mi zas připomněla tu obrovskou úlevu, kterou mi přineslo zvolení Petra Pavla prezidentem, to znamená konec Zemanovy kliky kamvítrtamplášť.

Když jsme u té Ukrajiny, tak vám řeknu číslo 500. Tolik dní už Ukrajina čelí ruské agresi. Ta půltisíc dnů trvající válka znamenala doposud na ukrajinské straně tisíce lidských tragédií a obětí, ale taky vzedmutí obrovské statečnosti, hrdinství a odvahy, s níž tahle země krok za krokem vyhání ze svých území okupanty. A já věřím tomu, že zvítězí.

A když jsme u těch Varů. Jako poloviční insider musím konstatovat, že za prvé se velké části místních s ukončením festivalu dost uleví, že ten cirkus skončil a v jejich městě se bude zas dát normálně žít, za druhé, že tenhle dnes polomrtvý kraj by si zasloužil o dost větší pozornost, ne jen jeden týden v roce. Posuďte sami. Skoro nejhorší ve vzdělávání, průměrných výdělcích, nebo věku dožití. Kraj, kde končí těžba uhlí a navázaná průmyslová odvětví, který čeká dramatická transformace a odkud lidi spíš odcházejí, než aby si tam hledali svoje doma. A to je škoda, protože je taky jeden z nejkrásnějších. Takový je Karlovarský kraj, okraj republiky, na který se v Praze docela rádo zapomíná. Bylo by asi fajn, aby politici, celebrity a třeba i novináři věnovali těmhle koutům republiky pozornost i v jiné dny, něž když do nich přijede Russel Crowe nebo Robin Wright.

Marian Jurečka se pustil do možných homosexuálních rodičů a vzal si na pomoc nejen přírodu, ale i samotného Boha a prohlásil, že je proti přírodě i stvořiteli, aby dítě mělo v rodném listě dva otce. Pomineme-li zjevný fakt, že se pan Jurečka zjevně domnívá, že je majitelem a vykladačem jediné možné pravdy o světě, pak si můžeme zcela naplacato říct, že žijeme v sekulárním státě a jakékoli pokusy tahat do politiky Bibli (či jinou pohádkovou knihu) by měly být po zásluze potrestány.

Tak pojďme dál. Facebook, respektive společnost Meta, spustila konkurenční platformu pro Twitter, a to pod jménem Threads. Podle prvních reakcí majitele Twitteru Elona Muska (a prvních pár desítek milionů uživatelů nové sítě) to vypadá, že Threads, vyfutrovaný penězi a technologiemi Marka Zuckerberga, bude pro Twitter první reálnou hrozbou. A to je dobře. Protože to, co Musk v posledních týdnech na Twitteru předváděl, je prostě k pláči. Každopádně Muskovi právníci poslali do Mety výhrůžný dopis, aby je přestal kopírovat a tak, a doplnili, že vědí, že v uplynulém roce společnost Meta najala desítky bývalých zaměstnanců Twitteru, aby se na spuštění nové sítě podíleli. K tomu se sluší jen doplnit, že to byl sám Elon Musk, který tyhle vyhazovy komentoval následovně: „Chtěl bych se omluvit, že jsem tyhle génie vyrazil. Jejich nezměrný talent jistě najde využití někde jinde.“ No, tak se tak i stalo. Kdyby byl Elon co k čemu, nechal by si poradit od Čechů. Proslulých odborníků na všechno. Ti by mu mohli třeba říct, že jak si kdo ustele, tak si i lehne, nebo jak zaseješ, tak sklidíš.

No nic. A vzhledem k tomu, že jsou zaprvé prázdniny, za druhé byl týden festival ve Varech, do titulků novin pronikly už jen zcela zásadní věci.

Jako třeba to, že Čechy oblíbenou pláž u Dubrovníku trápí enormní počet medúz.

Nebo že Babiš vyrazil s Monikou někam na dovolenou, ale o tom psaly jen holdingová média, takže se to nepočítá.

Nebo že nějaký herec někam vyrazil s nalakovanými nehty.

A tak si říkám, že to by pro dnešek asi stačilo.

Čau zase za týden.