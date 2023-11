KOMENTÁŘ | Bonzování na sociálních sítích, aneb Jan Zahradil znovu zasahuje

To bylo tak. Na vnitru vznikl takový leták, který shrnuje zásady bezpečného pohybu v online prostoru. Věnuje se třeba digitální stopě, zneužitelnosti osobních údajů, varuje před sdílením intimních fotek a tak podobně, no prostě na internetu najdete takových doporučení tuny. Není to nic objevného ani nic extra, nicméně šlo o to, že tentokrát to za a) vydalo Ministerstvo vnitra a za b) dokument obsahoval následující větu: „Nahlas nebezpečné nebo nelegální chování na sítích. Obrátit se můžeš na Policii ČR, Linku bezpečí nebo další instituce a organizace pro ochranu a bezpečnost.“

A už byl oheň na střeše.

Jan Zahradil si tu příležitost prostě nemohl nechat ujít. A nechal se slyšet, že mu to začíná připomínat normalizační atmosféru. Abych ho citoval naprosto přesně, napsal na Twitter tohle: „Nemohu si pomoci, ale tohle už mi začíná připomínat normalizační atmosféru, ministře @Vit_Rakusan. Vy jste ji nestihl zažít, já ano. Buď vůbec netušíte, k čemu takové výzvy mohou vést nebo to naopak aktivně podporujete. Nevím, která varianta je horší.“

Mohlo by se říct, že tím prostě jen dokázal, že je typickým čtenářem a komentátorem titulků, totiž toho druhu lidí, kteří si zásadně nezjišťují souvislosti a hrozně rádi vytrhávají z kontextu, ale pravda je jiná. Reakce spočívala jen v rámci okázalého mávání signálním praporem. Pro tyhle lidi je obvykle obrana svobod to, že si stěžují na internetu, kde jim nikdo nebrání říkat, co chtějí, nebo ještě lépe rovnou v televizi na strašlivou cenzuru.

Ale pojďme k věci. Zahradil (stejně jako mnoho dalších) reaguje na poslední bod tzv. Desatera bezpečného chování v online světě vydaného Ministerstvem vnitra, a to prostě jen proto, že tento jeden z postupně zveřejňovaných bodů obsahuje slova, na něž tenhle druh lidí „rádoby obránců hodnot a svobod“ spolehlivě reaguje. Samozřejmě, nejde jen o okázalé předstírání obrany toho či onoho, nutná je nemalá halda hysterie a v ideálním případě i nějaký ten argumentační faul.

No nic, pojďme zpátky. V tomto případě šlo o jedno slovo, konkrétně nahlašování, z něhož si pan Zahradil okamžitě upletl normalizační argument a jal se jím mávat tak mohutně, až se mu za Twitterem prášilo. Tak si to pojďme polopaticky rozebrat.

Je zjevné, že nebezpečným a nelegálním lidé z Vnitra míní skutečná nebezpečí a skutečnou nelegalitu, jako třeba § 181 Poškození cizích práv, § 184 Pomluvu, § 345 Křivé obvinění, § 355 Hanobení národa, rasy, etnické nebo jiné skupiny osob, § 356 Podněcování k nenávisti vůči skupině osob nebo k omezování jejich práv a svobod, § 357 Šíření poplašné zprávy, § 365 Schvalování trestného činu, § 364 Podněcování k trestnému činu, nebo § 404 projev sympatií k hnutí směřujícímu k potlačení práv a svobod člověka podle zákona č. 40/2009 Sb., trestního zákoníku. A to proto, že nic jiného, než skutečně nelegální věci nelze z hlediska práva za nelegální označit. Natož pak stíhat.

Onen zmíněný leták se jen snaží trochu neobratně občanům sdělit, že internet není Divoký západ a že v onlinu platí právo stejně jako kdekoli jinde. A že když zahlédnou nějaký eklhaft, můžou to klidně někomu říct. To je za mě čistá hra.

Kdyby vám pod barákem vyřvávala banda nácků a malovala sprejem hákové kříže na dveře, asi byste se taky ozvali. Není rozdíl mezi tím, když vám někdo vyhrožuje smrtí osobně, telefonem nebo po internetu, to se prostě nedělá. Podobných příkladů bychom našli celou řadu.

Takže klid, milí wannabe Blaničtí rytíři, zadržte své koně. Jestli jste si nevšimli, žijeme ve svobodné zemi, demokracii, nikdo tu cenzuru nezavádí, ani nechystá. Na ty internety si můžete psát, kreslit, fotit, točit a říkat, co se vám zamane. Takže klid. Akorát že právo a zákony, které platí a jsou vymáhány tam venku, se tu a tam objevují i na internetu, ale pořád jsou to ty samé paragrafy.

Tak to pojďme uzavřít. Blíží se volby. Už zase.

Počítejte s tím, že se zas bude svolávat na virtuální barikády neexistujících problémů, bude se krvácet pro vlast – aspoň na billboardech, a média budou přetékat bojovníky všech barev. Ledacos z toho nebude pravda a ledacos bude úplně vymyšlené. Ale to vy asi víte. A taky asi víte, že už to začalo.

PS: Kdyby vás to zajímalo, onen děsivý ministerský dokument najdete tady: https://www.mvcr.cz/clanek/10-ficur-bezpecneho-chovani-v-onlinu-vnitro-radi-jak-se-chovat-na-socialnich-sitich.aspx