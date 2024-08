KOMENTÁŘ | Novinářka Kanakova má pravdu: Západu nepřísluší tlačit Blízký východ k míru

Kanakova v komentáři připomněla zbytečnou nenávist, s níž se potýkají Židé na Západě. „Mám vůbec takový divný pocit, že evropskou společnost a státní orgány postihla kolektivní amnézie, když zcela zapomněly, že Hamás je v celé EU oficiálně uznanou teroristickou organizací a jakákoliv jeho propagace je tudíž trestná,“ napsala autorka.

„Ve své podstatě se nijak neliší od politiků, kteří se zasazují o zastavení dodávek zbraní pro Ukrajinu a zamezení vstupu Ukrajiny do NATO. Oba tábory vystupují z pozice podporovatelů teroristů. Cože? Proč to říkám s takovou jistotou? Vždyť jsem občanem právě takového teroristického státu, totiž Ruské federace,“ popsala Kanakova dále.

Novinářka trefně poznamenala, že se Palestinci 7. října loňského roku radovali z masakru a začali „skuhrat“, že Izrael vojenský odpověděl. Stejně vraždění ruské armády oceňovali obyvatelé ruského Belgorodu – dokud na ně nepřistály ukrajinské rakety a drony. „Izrael dělá totéž co Ukrajina – chrání své území a své obyvatele. Jediný rozdíl je v tom, že Izrael začal reagovat okamžitě a udeřil na nepřátelské pozice, aniž by se kohokoliv ptal, zatímco Ukrajina dostala povolení k použití západních zbraní na území Ruska až nyní,“ pokračovala.

Na tyto rozdíly poukazuje i univerzitní prostředí, jehož je autor tohoto textu pro server EuroZprávy.cz součástí.

Na univerzitách to žije válkou Izraele proti Hamásu už od samého začátku a velké množství studentů neskrývá znechucení nad akcemi izraelské armády. Celá řada z nich z toho ale dělá záležitost, která se týká přímo jich. Z metropole Prahy je to ale do Gazy přes 2600 kilometrů – takže v podstatě neexistuje možnost, že by s tím tito hrdí odpůrci Izraele měli něco společného.

Naopak to hraničí s antisemitismem – který velkou část Evropy v minulém století zasáhl tím nejhorším možným způsobem – holocaustem. Aktivní podpora Hamásu a podobných organizací – ať už na sociálních sítích nebo demonstracích – přímo s tímto „ismem“ souvisí.

Podle autorky serveru Forum24 jsou odkazy na historii a minulost „ta nejpitomější věc“. Na historické reálie se opakovaně odvolává jak putinovský režim, tak teroristé na Blízkém východě. „Pojďme se raději shodnout na tom, že všechno na této planetě původně patřilo pouze a jenom dinosaurům,“ uvedla Kanakova.

Má pravdu – jak ruští představitelé, tak Hamás manipulují s dějinami. Území Ukrajiny nepatřilo odjakživa Rusům, jak ráda tvrdí ruská propaganda; stejně tak území současného Izraele odjakživa nepatří Palestincům. Pokud půjdeme v historii dostatečně daleko, měli bychom na základě logiky těchto lidí přenechat ruské a ukrajinské území Mongolům či Osmanům, a izraelské území Italům. Pokud by totiž třeba Italové postupovali stejnou logikou, jako to dnes dělají Rusové a Palestinci, vylodí se v Egyptě, Libyi, Maroku, Alžírsku, Turecku a Španělsku. Tyto země by s tím pravděpodobně nebyly spokojené a budou mít právo se bránit.

Kanakova se zabývala také problematikou mírového úsilí. „Zatímco chápu, proč se Západ aktivně angažuje na straně Ruskem napadené Ukrajiny – válčí se totiž přímo v Evropě – pozici západních zemí k válce na Blízkém východě nerozumím … Z jakého důvodu by měl Západ řešit problémy obyvatel Palestiny, když jsou tu Saúdská Arábie, Katar, Egypt, Spojené arabské emiráty a další?“ ptá se.

A opět se ptá správně. Evropská unie ani Spojené státy nemohou dotlačit arabské země k míru, jaký by si přál Západ. Blízký východ je tak trochu jiný svět a rozhodně není na evropských zemích ani na USA, aby se do mírového procesu zapojovaly. A už vůbec nezavládne mír podle západních podmínek.

Takový mír bude mít asi stejnou logiku, jako by se Omán nebo Írán se svými podmínkami za každou cenu tlačily do mírového procesu mezi Madridem a baskickými nebo katalánskými separatisty.