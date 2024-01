KOMENTÁŘ | Rok 2023 byl pro řadu Čechů finanční úspěšný. Není tu tak zle, jak haleká opozice

Když jde o inflaci, Ekonomové se shodují na tom, že i přes hodně vysoká čísla v tuzemsku, které znamenají „zdražování“, meziroční inflace v Česku v roce 2023 převážně klesala. V listopadu 2023 dosáhla podle Českého statistického úřadu 7,3 procent a podle statistik Eurostatu meziroční růst spotřebitelských cen sice klesal, ale přesto dosáhl pro Česko rovných 8 procent. V porovnání s tím, jsou pak třeba ceny, o kterých tak zhusta a vášnivě, se zdáním toho, že věci opravdu rozumí (ve skutečnosti vůbec ne) česká politická opozice, tedy energií či třeba potravin, velmi zajímavé.

Tak třeba elektřina. Její cena na komoditní burze Power Exchange Central Europe, ta je mimochodem v Praze, klesla v meziročním srovnání o téměř 55 procent. A podobně na tom je i cena zemního plynu. Pravdou sice je, že se k této číslovce v domácích poměrech ještě přidávají další složky, které v novém roce třeba posílí, ale nemusím snad říkat, že -54 % poklesu ceny je více (a rozhodně lepší výsledek) než inflace ve výši 8 procent, že ne? Nebo odborníky z řad české politické opozice k současné vládě tolik vzývané ceny potravin. Ve výsledku a v mediálním prostoru snadno dohledatelná fakta ukazují, že ceny potravin v roce 2023 spíše klesaly. I když je fakt, že ve srovnání s rokem 2022 vyznívá hodnocení o dost méně pozitivně. Jenže, nic není jako dřív a srovnávat hrušky s jablky se nemusí vyplatit.

Jen několik statistických položek ze širokého spektra však ukazuje na něco jiného. Na neochotu politických reprezentantů, zvláště těch, co mají levicově-populistické či extremistické vnímání světa dlouhodobě pracovat pro lidi, ne pro sebe, snažit se najít opravdu rychlá, efektivní a smysluplná řešení problémů, a ne naschválů v podobě blokování a bránění změn, které by přinesly v budoucnu ono pověstné „dobro“ všem, nejen voličům jedněch nebo druhých. A taky to ukazuje na neochotu Čechů postavit se za správná, i když krátkodobé bolestivá řešení (Kdo by to dobrovolně chtěl, že jo?) a snažit se sám u sebe o nějakou změnu. Tak třeba ony drahé potraviny.

Všichni vědí, že se nám tu, a nebudu říkat kvůli komu, rozmohl takový nešvar. Sami jako zákazníci trpíme nízkou konkurenci obchodníků, místo toho, abychom na ně vlastním spotřebitelským chováním tlačili, aby se začali chovat jinak. Čekáme s nataženýma rukama a vztekáme se na vládu, že nic nedělá. Položek v našem životě, kde to takhle funguje je víc než jen potraviny. A přiznejme si zase, že naše vlastní ochota brát se za svá práva a chtít něco smysluplně změnit, není zas tak velká. A taky nejsme moc objektivní. Třeba při posuzování úspěšnosti nebo neúspěšnosti roku 2023.

Protože slyšíme o šílené drahotě v Česku od parlamentních fašistů a levicových populistů den co den, nebudu jistě daleko od pravdy, když řeknu, že si pomalu každý myslí, jak tu těžce žijeme a že jsme vlastně v problémech, v jakých jsme nikdy před tím nebyli. Hmm, jenže pak vyjde třeba zpráva o tom, jak skvěle hodnotí rok 2023 třeba cestovní kanceláře. Podle nich byla sezona (rok 2023, pozn. red.) velice úspěšná a v prodejích překonala i rekordní rok 2019. Opakuji, překonala! Člověka tak napadne, to je ta chudoba? Anebo nejrůznější dary a dotace, které lidé dokázali sesbírat na nejrůznější účely. Svědčí ony desítky milionů korun dobrovolně vybraných peněz o tom, že bychom ve většině, tak jak se nám to s vulgaritami a pořádným vřískotem snaží namluvit politická opozice k vládě, trpěli?

Ve veřejném informačním prostoru se dají najít i informace sestavené z průzkumu, realizovaným poskytovatelem půjček Provident Financial mezi tisícovkou respondentů o tom, jak lidé z pohledu finanční úspěšnosti hodnotí rok 2023. A je zajímavé, že jako finančně úspěšný jej považuje přes 27 procent Čechů, což je o tři procentní body více než rok před tím. Obavy ze zvládnutí finanční situace má na přelomu roku o třetinu méně Čechů než loni. A podle realizátora průzkumu pětina lidí zvládla v roce 2023 vytvořit úspory a přes sedm procent respondentů dokonce své peníze dokázalo investovat. Správná námitka je, že to neznamená, že se máme v Česku všichni skvěle, ale ani to, jak se nás zmiňovaní populisté a fašisté snaží za každou cenu přesvědčit, že se tu máme strašně. Jestli to nechce hodnotit svět ne podle Karla, ale spíš podle reality.