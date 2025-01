Slováci vyšli do ulic, aby dali najevo nesouhlas s politikou premiéra Roberta Fica a jeho blízkého okolí. Páteční protesty, kterých se podle odhadů zúčastnilo až 100 000 lidí, byly jasným poselstvím proti současnému směřování země.

Demonstranti zároveň apelovali na dodržování závazků Slovenska vůči západním partnerům v NATO a Evropské unii. V Bratislavě, kde se shromáždilo přibližně 60 000 lidí, panovala atmosféra plná emocí, solidarity a odhodlání změnit budoucnost země.

Když ruští představitelé vyjádřili podporu Ficovu postoji k údajnému hrozícímu převratu, bylo zřejmé, že slovenský premiér nehájí zájmy své země, ale spíše tančí podle melodie, kterou napsal Kreml a zhudebnil ruský prezident Vladimir Putin.

Fico se během svého posledního premiérského mandátu nikdy jasně nevymezil vůči ruské agresi na Ukrajině a vůči východnímu sousedovi Slovenska zaujal nekompromisní postoj. Po rozhodnutí Kyjeva neprodloužit dohodu s Ruskem o tranzitu plynu přes ukrajinské území Fico využil situace k tomu, aby proti Ukrajině vystoupil s dosud nejsilnější rétorikou, čímž opět ukázal, na čí stranu se staví.

V posledních dnech Fico definitivně odhalil své skutečné geopolitické postoje. Opozici obvinil z plánování státního převratu na základě programu protestů, údajně vytvořeného prostřednictvím umělé inteligence ChatGPT. Co však budí pochybnosti, je jeho následný postup – nikoho nenechal zatknout, ani nevyhlásil výjimečný stav, což by za reálné hrozby státního převratu bylo standardním opatřením.

Jeho chování vyvolává zásadní otázku: Chystá se na Slovensku skutečně státní převrat, nebo jde jen o strategickou rétoriku, jejímž cílem je vytvořit záminku k omezení základních práv občanů a proměnit Slovensko, byť jen dočasně, v téměř plnohodnotnou diktaturu?

Pokud by na Slovensku skutečně hrozil státní převrat, byla by to alarmující situace, která by Ficovi dávala legitimní právo použít všechny dostupné prostředky k jeho potlačení. Jakýkoli pokus o převrat nemá v demokratickém zřízení své místo a zaslouží si jednoznačné odsouzení a spravedlivé potrestání.

Jenže z kroků slovenského politického vedení je zřejmé, že žádný převrat se nekoná. Premiér Fico spolu s prezidentem Peterem Pellegrinim zjevně nejednají na základě pravdivých informací. Jejich chování připomíná postupy vlády ukrajinského prezidenta Viktora Janukovyče, který se na přelomu let 2013-2014 uchýlil k brutálnímu potlačení protestů na Ukrajině.

Tento postup byl v souladu s cíli Kremlu a způsobil značné škody ukrajinské státnosti. Podobný scénář může čekat i Slovensko, pokud se Fico rozhodne hrát podle Putinových not. Není vyloučeno, že zahraniční aktéři, které obviňuje z přípravy převratu, pocházejí právě z Ruské federace – a je dokonce pravděpodobné, že tomu tak skutečně je. Ruské vlivové operace prostřednictvím tajných služeb totiž aktivně probíhají v mnoha zemích Evropské unie.

Na rozdíl od Ukrajiny je Slovensko daleko menší zemí, což Rusku usnadňuje prosazování vlastního mocenského programu. Skutečné ohrožení Slovenska tak nepředstavují opoziční skupiny (domněle) usilující o sesazení vlády, ale spíše samotná vláda, která stále více podléhá vlivu Kremlu a jeho strategiím.