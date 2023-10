KOMENTÁŘ | Vládne v Česku opravdu chudoba, nebo jen skáčeme na lep některým politikům?

Přiznat si, že nás vlastní chamtivost ovládá víc, než by bylo zdrávo, nedokáže každý. Ruku na srdce, že je to tak? Jistě mi dáte za pravdu, milí čtenáři, že velké procento vlastní naštvanosti ohledně „bohatství“ či „chudoby“ pak neustále přiživují všemožné hlášky a posty na sociálních sítích, které nedokážeme ignorovat. A když se k nim přidají často ještě hloupější vyjádření řady postav veřejného života v Česku, je opravdu zle. Vždyť je tak hezké mít Česko na prvním místě, no ne? Ale vážně, jak je to s tou chudobou doopravdy? Zchudli jsme, ať už kvůli čemukoliv nebo ne?

„Předpokládám, že pojem „zchudli“ (v mnoha vyjádřeních, pozn. red.) je myšlen spíše jako, že „si můžeme dovolit méně“. Přestože nominální mzda v Česku roste, reálná mzda, tedy částka, která vyjadřuje, kolik zboží či služeb si za svůj výdělek mohou lidé dovolit koupit, pro inflaci klesá. Podle údajů Českého statistického úřadu klesla průměrná reálná měsíční mzda v Česku za období duben až červen 2023 meziročně o 3,1 procenta po propadu o 6,7 procenta v předchozích třech měsících,“ řekla serveru EuroZpravy.cz Olivia Lacenová, hlavní analytička společnosti Wonderinterest Trading. Pro srovnání, nominální mzda za sledované období byla o 7,7 procenta vyšší než ve stejném období v roce 2022.

Podle ní se tak dá říct, že ve výsledku, ačkoli Čeští občané v konečném důsledku vydělávají (nyní, pozn. red.) o něco více, vysoká inflace, jejíž růst v červenci zpomalil na 8,8 procenta (a v září už dokonce pod 7 %, což je osmý pokles v řadě, pozn. red.) jim z hodnoty peněz ukrajuje a mohou si v konečném důsledku v aktuálním období dovolit méně.

„S postupným zkrocením inflace by se mohla situace opět upravit. Samozřejmě, stále se nelze srovnávat s platy v Rakousku nebo Německu, které jsou násobně vyšší,“ řekla serveru EuroZpravy.cz Olívia Lacenová. Upozornila také na to, že ze studie Allianz Global Wealth Report, která vyšla před pár dny a detailně analyzuje finanční majetek a dluhy domácností vyplynulo, že Češi jsou 2,5krát bohatší než Slováci a ze zemí „bývalého východního bloku“ jsou na tom nejlépe.

Ale jak se říká, můžete argumentovat, můžete snášet důkazy, a přece je to málo. Zlo v podobě chamtivosti, nezměrné touhy po moci a ovládnutí všeho, co jde, tak nakonec uslyšíte z mnoha úst zcela něco jiného. Zmar a popel. Možná ale, že se blýská na lepší časy. Z veřejně dostupných informací se totiž dá vyčíst, že obyvatele České republiky přestává v jejich hodnotovém žebříčku zajímat honba za majetkem.

Jistě si řeknete: „Kéž by!“ A možná, že budete mít pravdu v tom, jak se místní lidé chtějí ukázat v hodnocení svých vlastností v co možná nejlepším světle. Podle dat Centra pro výzkum veřejného mínění totiž Češi chtějí spíše práci, která je bude bavit a kde dostanou možnost rozvíjet své schopnosti. I za cenu toho, že si nevydělají tolik jako v lépe ohodnoceném, ale ubíjejícím a stereotypním zaměstnání. Lucky you!

Zdá se ale, že statistiky na obyvatele této země moc nepůsobí. Proč se neradujeme z toho, že i přes varování ohledně dalšího výkonu ekonomiky, je naše schopnost vyrábět, vyvážet, vytvářet a vyvíjet už několik let před výkonem řady ekonomik Evropské unie? Je hlavní příčinou výše popsaných nálad a kritik to, že i přes tato příznivá čísla, nedosahují naše příjmy těch v Německu nebo Rakousku? Anebo je to úplně něco jiného? Když se zeptáte expertů, dostanete o to víc odpovědí. Když se zeptáte politologů, sociologů a dalších odborníků na tato témata, povědí vám o mnoho víc důvodů.

Ale jak už to tak v Česku bývá, řada z nás přes stromy nevidí les. Závidíme Němcům a Rakušanům jejich platy, ale nechceme, aby to tady fungovalo ve všech důležitých ohledech života jako u nich. Přiznat si vlastní nedostatky a odstranit je, je tak naší další vadou na kráse v boji mezi „chudobou“ a „bohatstvím“. Než se to naučíme, bude to asi chvíli trvat.