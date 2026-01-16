Pokus o vraždu bezdomovce v Praze. Policie podezřívá nezletilého mladíka

Pražská policie se zabývá pokusem o vraždu bezdomovce, kdy podezřelým je stále ještě nezletilý teenager. Muži způsobil těžká zranění v podchodu u stanice metra Vltavská. Soud poslal mladíka do vazby. O případu informoval web novinky.cz.
K incidentu došlo minulý týden v podchodu pod Hlávkovým mostem, kde bezdomovec přespával. Podle policejního mluvčího Richarda Hrdiny našla hlídka asi šedesátiletého muže s řadou bodných zranění. Strážci zákona mu začali poskytovat první pomoc, pacienta si následně převzali záchranáři, kteří jej převezli do nemocnice.
Pátrání po útočníkovi bylo úspěšné, důležité byly především záběry z bezpečnostních kamer. Podezřelého šestnáctiletého mladíka se podařilo dopadnout krátce po činu. Soud už teenagera poslal do vazby.
Policie neprozradila k případu podrobnosti, například co bylo motivem násilného činu. Vyšetřování navíc stále pokračuje. Mladíkovi hrozí s ohledem na věk maximálně desetiletý trest odnětí svobody.
Americká administrativa se ocitla na prahu vojenského zásahu v Íránu, ale prezident Donald Trump se nakonec rozhodl vyčkat. Rozhodující moment nastal po nočním jednání v krizovém štábu, kde poradci prezentovali drastické záběry poprav íránských demonstrantů. Trumpa silně zasáhly zprávy o plánované popravě mladého aktivisty Erfana Soltáního a hrozil Teheránu tvrdými následky, pokud režim nepřestane s krveprolitím.
