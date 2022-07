Policie má indicie ve vyšetřování v Českém Švýcarsku, chybí ale svědectví

— Autor: ČTK

Policie má určité indicie, ale chybí jí konkrétní svědectví, které by objasnilo, co bylo příčinou rozsáhlého požáru v Českém Švýcarsku. Policie bude pátrat po ohniscích požáru, vyšetřování v místě ale může nastat až po uhašení. Policisty nyní zajímají i svědectví lidí, kteří viděli, odkud se nejdříve začal oheň šířit. Novinářům to řekl mluvčí policie v Ústeckém kraji Daniel Vítek.