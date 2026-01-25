Policie vypátrala muže, který zaútočil na kancelář piráta Bartoše

Jan Hrabě

Jan Hrabě

25. ledna 2026 13:59

Kancelář Ivana Bartoše
Kancelář Ivana Bartoše Foto: Twitter Ivan Bartoš

Policie vypátrala muže, který v pátek zaútočil na středočeskou kancelář poslance Ivana Bartoše (Piráti). Podle politika zničil sekerou výlohu. Strážci zákona podezřívají dotyčného z poškození cizí věci a výtržnictví. Muži tak hrozí o trest odnětí svobody. 

"Podezřelého muže (roč. 1990) zadrželi policisté ještě v pátek večer na Příbramsku, tedy jen několik hodin poté, co se jednání dopustil," uvedla policie na sociální síti X. Kriminalisté sdělili dotyčnému podezření z přečinu poškození cizí věci a výtržnictví. Hrozí mu tak až tříletý trest odnětí svobody. 

Bartoš o události informoval v pátek na síti X. "Docela dlouho jsem přemýšlel, jestli to sem vůbec dávat. Došel jsem ale k tomu, že mlčení nikdy nic neřeší. A zastrašit se taky nenechám. Dneska večer nějaký člověk zaútočil sekerou na výlohu mé kanceláře v Kutné Hoře a nechal tam i vzkaz. Naštěstí tam v pátek večer nikdo nebyl a celou věc už policie řeší," napsal. 

Opoziční poslanec zmínil, že je v pořádku s ním nesouhlasit a mít na věci úplně jiný názor. "Násilí ale názor není. Nikdy. A směrem k nikomu. Politický nesouhlas, frustrace ani hněv nejsou v demokratické společnosti důvod pro útoky, výhrůžky ani ničení cizího majetku," poznamenal.

"V Evropě bohužel máme zkušenost s tím, kam až to může zajít – stačí si vzpomenout na vraždu britské poslankyně Jo Cox nebo primátora polského Gdaňsku Pawla Adamowicze. I kvůli nim a jejich blízkým nemlčím. I kvůli nim je důležité říct, že podobné útoky nemají v naší společnosti místo. Politická debata má zůstávat v mezích zákona a slušnosti," dodal. 

Bartoš byl dlouholetým předsedou Pirátské strany. Dokud byli Piráti součástí vládní koalice, působil během minulého funkčního období Poslanecké sněmovny jako vicepremiér a ministr pro místní rozvoj. Momentálně je poslancem, v říjnových volbách kandidoval jako stranický lídr ve středních Čechách.

