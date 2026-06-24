Policie ve středu dopoledne zasahovala kvůli ozbrojenému muži v Ostravě. Na místě došlo k postřelení ženy, která skončila v péči zdravotníků. Střelec byl následně nalezen bez známek života.
Policie krátce před desátou hodinou informovala, že přijala opatření proti ozbrojenému muži v Ostravě-Zábřehu. "Zajistili jsme bezpečný perimetr a na místě zasahují všechny dostupné síly a prostředky, kteří činí nezbytné kroky k zajištění bezpečí pro veřejnost," uvedli policisté na začátku zásahu.
Následně se ukázalo, že v oblasti došlo postřelení ženy, která byla předána do péče záchranářů. Místní v té souvislosti obdrželi informativní SMS zprávu s bezpečnostními pokyny.
Policisté po jedenácté hodině oznámili, že hledaný muž byl nalezen bez známek života. "Nikomu nehrozí žádné nebezpečí," vzkázali strážci zákona, kteří zveřejní další podrobnosti o případu, jakmile to umožní okolnosti.
Související
Nové informace. Učitel, po němž pátraly desítky hlídek, spolupracuje s policií
Policejní manévry kvůli ozbrojenému muži jsou u konce. Našli ho v Praze
krimi , Policie ČR , Moravskoslezský kraj
Aktuálně se děje
před 36 minutami
Babiš otočil. Rozhodnutí Pavla respektuji, tvrdil včera, dnes se do něj navezl
před 1 hodinou
Francie ohlásila první případ eboly na svém území
před 2 hodinami
Počasí: V zahraničí už padl. Současná vlna veder může za pár dní překonat absolutní rekord i v Česku
před 2 hodinami
Střelba v Ostravě. Muž zranil ženu, policisté ho našli mrtvého
před 2 hodinami
Pavel požádal ÚS o předběžné opatření, které mu umožní jet na summit NATO
před 3 hodinami
OSN: Izrael pokračuje v páchání genocidy v Pásmu Gazy
před 4 hodinami
Extrémní počasí peče Evropu. Francie zaznamenala absolutní rekord, Británie uzavřela školy
před 5 hodinami
Bílý dům pod palbou kritiky: Mírové memorandum působí proíránsky, Teherán navíc řadu věcí popírá
před 6 hodinami
Počasí: Do Česka míří extrémní tropy, naměřit můžeme až 39 stupňů
včera
Rubio: USA nedovolí žádné zemi, včetně Íránu, vybírat poplatky za plavbu v Hormuzském průlivu
včera
Extrémní počasí si už v Evropě vyžádalo desítky lidských životů
včera
Dagmar Havlová odebrala Knihovně souhlas s užíváním jména exprezidenta
včera
Dustin Hoffman bude hvězdou karlovarského festivalu. Obdrží Křišťálový glóbus
včera
Nové informace. Učitel, po němž pátraly desítky hlídek, spolupracuje s policií
včera
Karel III. jako první britský král odtajní daňové přiznání, oznámil palác
včera
Počasí může v části Česka způsobit požáry, varuje ČHMÚ. Výstraha platí do odvolání
včera
Meloniová je jen špičkou ledovce. Jak Trump přichází o partnery, s nimiž budoval přátelství desítky let?
včera
Zelenskyj kvůli diplomatickému sporu s Nawrockým odmítl jet na konferenci o obnově Ukrajiny
včera
Neuvěřitelná transformace Ukrajiny: Kyjev ukázal Putinovi i celému světu, jak se ve 21. století vedou války
Aktualizováno včera
Policejní manévry kvůli ozbrojenému muži jsou u konce. Našli ho v Praze
Policejní pátrání po nebezpečném ozbrojeném muži, které probíhalo od úterního rána, je u konce. Strážci zákona muže našli odpoledne v hlavním městě. Nyní budou zjišťovat veškeré okolnosti případu.
Zdroj: Jan Hrabě