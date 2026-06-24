Střelba v Ostravě. Muž zranil ženu, policisté ho našli mrtvého

Jan Hrabě

Jan Hrabě

24. června 2026 11:23

Policisté zasahovali kvůli ozbrojenému muži v Ostravě. (24.6.2026)
Policisté zasahovali kvůli ozbrojenému muži v Ostravě. (24.6.2026) Foto: Policie ČR

Policie ve středu dopoledne zasahovala kvůli ozbrojenému muži v Ostravě. Na místě došlo k postřelení ženy, která skončila v péči zdravotníků. Střelec byl následně nalezen bez známek života. 

Policie krátce před desátou hodinou informovala, že přijala opatření proti ozbrojenému muži v Ostravě-Zábřehu. "Zajistili jsme bezpečný perimetr a na místě zasahují všechny dostupné síly a prostředky, kteří činí nezbytné kroky k zajištění bezpečí pro veřejnost," uvedli policisté na začátku zásahu. 

Následně se ukázalo, že v oblasti došlo postřelení ženy, která byla předána do péče záchranářů. Místní v té souvislosti obdrželi informativní SMS zprávu s bezpečnostními pokyny.

Policisté po jedenácté hodině oznámili, že hledaný muž byl nalezen bez známek života. "Nikomu nehrozí žádné nebezpečí," vzkázali strážci zákona, kteří zveřejní další podrobnosti o případu, jakmile to umožní okolnosti. 

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