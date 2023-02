Encyklopedie, která se nedá přečíst, která se musí zažít

Obsah inscenace i její zkoušení vyvěrá z individuální identity každého z herců, ale i identity celé skupiny. Tvůrčí tým si při zkoušení kladl důležité, banální, ale i bizarní otázky a hledal na ně odpovědi. Díky tomu vznikly unikátní encyklopedická hesla a osobní manifesty ničeho a všeho, které herci představují na jevišti DISKu.

„Každý z nás je svou vlastní encyklopedií. Naše hlava i tělo nosí informace, které jsme se v průběhu života naučili, a které jsme zažili. Většina těchto informací je samozřejmě nesmyslná a zbytečná, a nezdá se, že by měla nějaký smysl, nebo že by ji okolní svět považoval za hodnotnou. Přesto jsou to právě tyto nahodilé informace, které nás definují,“ přibližuje koncepci inscenace režisérka Tinka Avramova.

Z encyklopedie tvůrčí tým vycházel i pro pohyb na jevišti. „Pohyb na jevišti kopíruje organický způsob čtení. Jedna informace se váže na druhou, někdy zrychlíme, protože informaci už známe, někdy naopak zpomalíme, když se snažíme informaci memorovat. Někdy se musíme vracet – o stránku, nebo i o tři,“ doplňuje dramaturgyně Zuzana Šklíbová.

Scénografie je minimalistická a evokuje prázdnou knihu, jejíž stránky se zaplní až s přispěním všech herců. Nejdůležitější výtvarnou část inscenace tvoří kostýmy, které vznikly jako reakce na osobní nonsensové zkušenosti jednotlivých herců, které během zkoušení ohledávali a zkoumali. Další neméně důležitou složkou je autorská hudba, která vznikla na míru inscenaci a každému z performerů.

„Čas a informace jsou nejdražší komoditou na světě. Čas se nedá vyrobit a bez správných informací nelze dělat správná rozhodnutí. Co dokážou vytvořit náhodné informace a čas při čekání na ty vhodné? Tato otázka, pokud si ji položíte, je dramatická. Touto otázkou se žádná Encyklopedie doposud nezabývala,“ uzavírá dramaturg Fedir Kis.

Informace o inscenaci

režie: Tinka Avramova

dramaturgie: Zuzana Šklíbová a Fedir Kis

výprava (scéna/kostýmy): Anna Nevrlá

hudba: Matěj Šíma

produkce: Anna Burianová, Eliška Pelková

obsazení: Tomáš Adel, Adéla Gajdošová, Richard Janča, Naděžda Melková, Alena Novotná, David Petrželka, Štěpánka Todorová

pedagogické vedení ročníku: MgA. Petra Tejnorová, PhD.

veřejná generální zkouška: 1. 3. 2023 v 11:00

premiéra: 2. 3. 2023 v 19:30 v divadle DISK

nejbližší reprízy: 6. 3., 16. 3., 20. 3. 2023