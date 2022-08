RECENZE: Bullet Train mixuje akci Johna Wicka s dialogy ve stylu Tarantina

Bullet Train je adaptací románu Kōtarō Isakiho, v němž autor představuje svět plný nájemných vrahů, které je ne nepodobný světu Johna Wicka. Ale nejedná se o prostou kopii či variaci na Babu Yagu, ale o poněkud jiné uchopení tématu, které je opepřeno zejména specifickou kulturou Japonska. Tyto místní specifika dávají příběhu svěží nádech.

Práce nájemných vrahů je zatraceně tvrdý chléb. Ale mnohem náročnější to mají ti, které životem provází smůla. Beruška (Brad Pitt) je jedním z těchto nešťastníků, protože okolo něj neustále umírají lidé. Mohlo by se zdát, že je to zapříčiněné prostředím, v němž se pohybuje, ale většina úmrtí okolo něj má na svědomí náhoda. Kvůli těmto okolnostem se domnívá, že nosí svému okolí smůlu a začal přehodnocovat svůj život a poslední práci vzal, protože původně najatý zabiják náhle onemocněl.

Také na této fušce se Berušce přilepí pověstná smůla na paty, protože zdánlivě jednoduchý úkol ukrást kufřík se ukáže mnohem složitější. V Šikansenu totiž kromě něj jedou i další nájemní zabijáci. Funkci parťáků ve stylu buddy movies plní ve snímku Mandarinka (Aaron Taylor-Johnson) a Citrón (Brian Tyree Henry).

Další dějovou linii příběhu pak vyplňuje Stařec (Hirojuki Sanada), jeho syn Yuichi Kimura (Andrew Koji) a Prince (Joey King). Hlavní záporák Bílá smrt (Michael Shannon) se sice ve snímku objeví až na samém konci, nicméně jeho nástup na scénu stojí za to. Kromě toho se do příběhu připlete ještě několik dalších figur, jejichž existence je sice pro vývoj příběhu důležitá, leč velmi epizodická.

Samotný příběh není složitý, jde jen o to přežít a splnit zadaný úkol, což jak se brzy ukáže je v rozporu se zadanými úkoly ostatních zabijáků, takže je jasné, že začnou padat hlavy. Poměrně přímočará zápletka je však obohacena o transformační dialogy Berušky se svou šéfovou Marií, Beetle (Sandra Bullock), jež jsou často v zábavnou juxtapozici s právě se dějícími událostmi.

Za samostatnou zmínku stojí herecké výkony, protože všechny zainteresované to evidentně na place hodně bavilo a na výsledném produktu je to vidět. To je patrné především u dialogů, kterých je sice na akční film poměrně hodně, ale svým nábojem a hravostí jsou vítaným zpestřením, čímž odlišují Bullet Train od jiných filmů podobného ražení.

Vizuální estetika a stylizace snímku je velmi výrazná a podporuje nejen příběh, ale daří se jí udržet divákovu pozornost i u dialogů. Zvláštní pozornost si pak zaslouží práce s kamerou v akčních sekvencích, v nichž Leitch ukazuje, jak má vypadat moderní špičkově nasnímaná akce. Žádné frenetické střihy, žádné neviditelné údary – každý úder je patřičně prodán a je vidět, jak to jeho aktéry bolí. Navíc Leitch dokáže do snímku hezky zakomponovat specifickou Japonskou audiovizuální estetiku, díky čemuž celkové vizuální pojetí působí svěže a lehce exoticky.

Bullet Train je výborná moderně uchopená akční komedie, která dokazuje, s jakou lehkostí lze natočit akční snímek, jenž se kromě výborných soubojů může opřít i o zábavné dialogy. Příjemným bonusem fyzických výměn názorů je fakt, že převážně stojí na realistické fyzice, což snímek ukotvuje v realitě a dává mu značnou realističnost a hmatatelnost. O to více zamrzí poslední třetina a zejména finální akce, kdy jsou tyto kořeny bez milosti zpřetrhány. Kromě tohoto škobrtnutí se snímek ještě potýká s drhnoucí dramatickou linkou, jež působí trochu nadbytečný dojmem. Hlavním důvodem je neschopnost ji v závěru adekvátně vytěžit, a samotná katarze tak nemá patřičnou údernost. Nicméně i přes tyto problémy je Bullet Train snímkem, který byste rozhodně měli navštívit a pro fanoušky akčního žánru se jedná doslova o povinnost. Leitchův vizuál si totiž velké plátno zaslouží.

Celkové hodnocení: 80 %

Bullet Train (2022)

Hrají: Brad Pitt, Joey King, Andrew Koji, Aaron Taylor-Johnson, Brian Tyree Henry, Zazie Beetz, Masi Oka, Michael Shannon, Logan Lerman, Hirojuki Sanada, Karen Fukuhara, Bad Bunny, Sandra Bullock, Pasha D. Lychnikoff, Miraj Grbic, Ayne, Yoshua Sudarso, Nancy Daly, Tania Verafield, Jason Matthew Smith, Shoko Rice

Režie: David Leitch

Předloha: Kótaró Isaka (kniha)

Scénář: Zak Olkewicz

Kamera: Jonathan Sela

Hudba: Dominic Lewis

USA / 127 min / akční, thrille