Skladatelé hollywoodské filmové hudby v Praze

Zazní hudba ze seriálu House of Cards, filmů Spider-Man 3, Mimi šéf a dalších. Akce se zúčastní držitel pěti cen EMMY Jeff Beal, majitelka Grammy Nan Schwartz či autor hudby k filmům Noční můra v Elm Street, Hellraiser nebo Spider-Man 3 Christopher Young. Koncert bude vyvrcholením několikadenní akce Soundsgate Composers Summit.

Jedinečný koncert představí filmovou hudbu posledních let v tom nejlepším světle. Na programu budou melodie k seriálovému hitu House of Cards, filmu Spider-Man 3 nebo Mimi šéf (The Boss Baby). Mezi hosty akce budou takové osobnosti jako držitel pěti cen EMMY Jeff Beal či Grammy oceněná Nan Schwartz. Méně zajímavá nejsou ani další jména, například Christopher Young, Conrad Pope, Elia Cmiral, Chris Egan, Christian Henson, Paul K Joyce nebo Nathaniel Méchaly. Česká a slovenská scéna bude zastoupena Petrem Wajsarem, Tomášem Živorem, Zuzanou Michlerovou, Matúšem Luhovým, Dominikem Svobodou a Jiřím Hradilem.

Koncert je vyvrcholením několikadenní akce Soundsgate Composers Summit 2022, určené pro profesionály v audiovizi a hudební skladatele, se sérií workshopů, zajímavých přednášek, debat a lekcí se všemi výše zmíněnými skladateli osobně.