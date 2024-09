Po Oasis se vrací i Linkin Park. Nově budou mít zpěvačku

Linkin Park se vrací na scénu s novou energií a změnami. Kapela oznámila, že se snaží navázat na svou minulou práci, ale s novým zvukem. „Snažíme se navázat tam, kde jsme skončili, ale zároveň chceme, aby skupina měla nový zvuk,“ říkají. Novým hlasem skupiny se stává osmatřicetiletá Emily Armstrongová z Kalifornie, která bude zpívat vedle Miky Shinody, zakladatele kapely z roku 1996.

Kapela oznámila svůj comeback prostřednictvím livestreamu, který proběhl o půlnoci z čtvrtka na pátek našeho času. Během koncertu také představili novou již zmíněnou zpěvačku, Emily Armstrongovou, která se objevila jak v nových, tak i ve starších písních.

Emily je rodačka z Los Angeles, jde o osmatřicetiletou hudebnici, která začala skládat písně a hrát na kytaru už v jedenácti letech a zpívat ve patnácti. Kvůli hudbě opustila střední školu a od té doby se naplno věnuje jen hudbě. Média ji označují jako „Janis Joplin pro arénový rockový věk“. V roce 2005 spoluzaložila rockovou kapelu Dead Sara, s níž vydala tři alba.

Nová písnička The Emptiness Machine svým soundem odkazuje k silným skladbám Linkin Park. Zpěvák Mike Shinoda řekl: „Kapela se novou sestavou i novou pulsující a energickou hudbou, kterou vytvořila, cítí posílena.“

Linkin Park mají také nového bubeníka, Colina Brittaina, a přicházejí se svěžím nábojem. Na speciálním koncertu v Los Angeles, který byl živě vysílán, skupina představila nejen nový singl, ale i své největší hity.

Kapela, která se proslavila fúzí rocku a rapu, zažila největší úspěch na přelomu tisíciletí, přičemž její zvuk byl charakteristický díky vokálu Chestera Benningtona. Ten však v roce 2017 ve 41 letech tragicky zemřel. Linkin Park, kteří do té doby prodali miliony desek a získali dvě ceny Grammy, nyní vydávají novou desku From Zero, která vyjde 15. listopadu a obsahuje 11 nových skladeb. Na závěr roku skupina plánuje šest koncertů: Prvními zastávkami budou Los Angeles (11. září) a New York (16. září), následovat budou Hamburk (22. září), Londýn (24. září), Soul (28. září) a Bogota (11. listopadu). Vstupenky pro fanklub budou k dispozici od 6. září, veřejný prodej začne následující den.

Linkin Park byli vznikli v roce 1996, dosud vydali sedm alb a získali dvě ceny Grammy. Po úmrtí zpěváka Chestera Benningtona pozastavili svou činnost. Ten se 20. července 2017 ve věku 41 let ve svém domě v Kalifornii oběsil.