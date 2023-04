Recenze: Akční nářez John Wick: Kapitola 4 je nejlepším dílem série

Johna Wicka (Keanu Reeves) asi není nutné příliš představovat. Nájemný zabiják s přezdívkou Baba Yaga je exkomunikován z tajné zločinecké společnosti a na jeho zabití je vypsána vysoká odměna, takže mu jde po krku každý vrah, který je v blízkém okolí. Tentokrát však po jeho životě prahne také Vysoký stůl, což je něco jako představenstvo tajné společnosti nájemných vrahů. Vysoký stůl udělil neomezené pravomoci Markýzovi (Bill Skarsgård), aby za každou cenu vymazal ideu Johna Wicka.

Jestliže první film byl bleskem z čistého nebe, který resuscitoval umírající žánr akčních filmu, který nad vodou držela snad jen práce Toma Crusie (Top Gun: Maverick, Mission Impossible), čtvrtý John Wick již byl očekávanou událostí, která budila vášně ještě před uvedením v kinech. Nebudu Vás dlouho napínat, ale čtyřka je parádní akční jízdou, která ani na ploše dvou a půl hodiny nezačne ani na chvíli nudit.

Řemeslně je snímek výkladní skříní současné filmařiny, protože po technické stránce je téměř dokonalý a vizuálem míří na samotnou špici kinematografie. Do toho si přidejte precizně vybroušenou akci, která je nápaditá a žádná akční scéna se neopakuje. Režisér Chad Stahelski má zkrátka pořád co nabídnout a tentokrát si k tomu přizval člověka z nejpovolanějších Donnieho Yena.

Výsledkem jsou výborné akční sekvence, které patří mezi to nejlepší, co kdy západní kinematografie vyprodukovala. Kromě nápadité choreografie jsou akční scény okořeněné ještě výbornou prací s kamerou, mezi jejíž vrcholy patří scéna se zápalnými náboji do brokovnice. Sekvence, která se plynule vynořuje uprostřed akce a opět se vnoří zpět, je vizuálně naprosto odrovnávající a notně odkazuje k akčním hrám z devadesátých let.

Dalším silným momentem je lehkost, s jakou snímek vypráví příběh prostřednictvím akce. To je charakteristický postup pro asijské akční filmy, ale na západě se tvůrci s tímto trendem zatím příliš nenaučili pracovat. Nejlépe je tato technika patrná ve vývoji vztahu Wicka se stopařem Nikdo (Shamier Anderson), nebo ve vztahu mezi majitelem Ósackého hotelu Continental Shimazem (Hirojuki Sanada) a Cainem.

Právě se přehrává: John Wick 4 - trailer John Wick 4 - trailer Video: YouTube

Již jsme nakousli téma vztahů, které bylo u dřívějších filmů spíše vedlejším aspektem, ale ve čtyřce se z něj stává důležitá součást snímku, která generuje zajímavé situace, které dokážou z diváků vydolovat emoce, které tolik chyběly předchozím snímkům. Schematicky jde doslova o šachovou partii mezi Markýzem a Winstonem (Ian McShane), kteří tahají svými figurami ve hře, do níž vnáší Nikdo významná prvek nepředvídatelnosti a chaosu.

Sníme má však i několik vad na kráse. Z mého pohledu nejproblematičtější je Wickova až faktická nesmrtelnost, která je místy až úsměvná a evokuje vzpomínky na akční filmy osmdesátých let. Zmizel tak element opotřebovanosti, který byl nejvíce patrný v prvním snímku, kde každý úder zanechával na hlavním hrdinovy nesmazatelné stopy.

Druhým nešvarem je přítomnost nekonečných zásobníků. Již se nepočítá každý náboj jako v jedničce, ale stačí občas přebít a je vystaráno. To je velká škoda, protože ten efekt omezeného počtu nábojů vnášel do akce jistý prvek napětí, který tentokrát přítomen není.

K této trajektorii vedoucí od skoro realistické akce k tradiční přepálenosti akčních filmů mám jednu osobní teorii. O Wickovi se ve snímcích často mluví jako o jakémsi mýtu, o kterém skoro všichni ví, ale málo kdo ho viděl. A stejně tak jak roste mýtus, roste i nerealističnost činů, které se v mýtu dějí. Celou sérii tak jde chápat jako jakési obnovení mýtického vyprávění. První snímek je tak nejvíce ukotven v realistických zákonech, ale s tím jak dochází k odtržení mýtu od reality, dochází k odtržení od realistických zákonů a dochází ke zveličení událostí, které se staly.

Čtvrtý John Wick je tak snímkem, který musíte vidět v kině, protože velké plátno dokáže využít na maximum. Vizuálně opojná kamera, jež se inspiruje klasikami jako Blade Runner nebo Lawrence z Arábie, skvěle pracuje s akcí, která je sestříhaná hezky pomalu a s citem. Takže žádný zmatený guláš jako u některých komiksových snímků, ale pěkně přehledná záležitost, na níž je vidět každý úder. Série John Wick je novým etalonem západních akčních filmů a ukazuje, že tento žánr má ještě stále co nabídnout.

Celkové hodnocení: 80 %

John Wick: Chapter 4

Hrají: Keanu Reeves, Laurence Fishburne, Ian McShane, Lance Reddick, Rina Sawayama, Donnie Yen, Shamier Anderson, Bill Skarsgård, Hirojuki Sanada, Scott Adkins, Clancy Brown, Marko Zaror, Natalia Tena

Režie: Chad Stahelski

Scénář: Michael Finch, Shay Hatten

Kamera: Dan Laustsen

Hudba: Tyler Bates, Joel J. Richard

USA / 169 min / akční, krimi, thriller