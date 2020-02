Brazilský karneval právě v Riu, v červnu v Brně

Latinskoamerický karneval je obdobou našeho fašanku a masopustu. Zatímco u nás však únorové počasí maškarám moc nedovolí, v takovém Riu de Janeiru není neobvyklé, že některé páry podstupují tzv. karnevalový rozchod, který jim umožní užít si svátek do syta, načež se po vystřízlivění zase vrátí do společného svazku. Jak by asi vypadal rej masek v letním parnu u nás? Právě tuto otázku letos poprvé zodpoví Brasil Fest Brno. „Brazilské karnevaly a festivaly běžně oživují ulice měst v okolních státech. Jsem rád, že tuto atmosféru poprvé zažijeme na vlastní kůži v České republice a konkrétně v centru Brna. V něm žije dle oficiálních statistik přes dvě stě Brazilců a pevně věřím, že se většina z nich do Brasil Festu aktivně zapojí,“ říká Marek Fišer, radní města Brna pro oblast kultury.

V pátek 12. června začne festival velkolepým průvodem, který povede z Moravského náměstí na Zelný trh a nádvoří Staré radnice. Tam bude přichystaná after party s brazilskou tematikou a temperamentem. Pro ty, kteří se nebudou moct pátku dočkat, bude už ve čtvrtek večer tematicky promítat letní kino. Sobota 13. června pak bude brazilská kompletně od rána do večera a nabídne živé koncerty a ochutnávku charakteristických specialit. Závěrem víkendu, v neděli 14. června, se program přesune do parku Lužánky, kde si účastnící budou moci na vlastní kůži vyzkoušet něco z brazilských umění a tradic díky připraveným workshopům.

„Když začne vaše životní vystoupení v Riu, na největším karnevalu na světě, nestačíte se divit, jaká je to síla. Stadión je plný lidí, jsou jich deseti tisíce a všichni skandují, křičí, tleskají, fandí vám a zpívají s vámi. Ta atmosféra se sice nedá zopakovat, ale chceme se tomu aspoň přiblížit a v Brně to pořádně rozjet,“ doplňuje Jakub Škrha.

Veškerý program prvního brazilského festivalu v České republice bude zdarma, a tak se již teď jistě vyplatí sledovat web BrasilFestBrno.cz a Facebook Brasil Fest Brno, kde pořadatelé budou postupně zveřejňovat podrobnosti a novinky.