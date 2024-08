Týdenní výhled filmů: Animovaný Batman, hrůzy války a český western

Diváci se díky očekávaným superhrdinským, psychologickým i rodinným titulům vrací zpátky do kin, stejně jako větší porce premiér. Minulý týden měl jako jediný uváděný film prominentní pozici Deadpool a Wolverine, tento týden kina navštíví hned šest nových snímků. Nekonfliktní rodinnou zábavu představí americké fantasy Harold a kouzelná pastelka, v čele se Zachary Levim –⁠⁠⁠⁠⁠⁠ představitelem Shazama. Zde se převtělil do role muže, opatřeného kouzelnou fixou, jež má moc přenášet imaginativní výtvory do reálného světa a naopak. Tvůrci kloubí dva fikční světy, které se navzájem ovlivňují a doplňují. Protagonista se uzavírá do iluzorního světa, aby posléze zjistil, že o tom skutečném zase tolik neví. Do toho musí bojovat s antagonisty, kteří s magickou fixou mají zcela jiné, mnohem negativnější úmysly.

Rodinný poklad je pak hořkosladkou komedií německo-francouzské produkce, kde pod režijním vedením Julie von Heinz září britský svéráz Stephen Fry a křehká Lena Dunham, jejichž povahově odlišné výkony se dynamicky doplňují na pozadí příběhu rozvedené třicátnice, která se s otcem vydává z New Yorku do Polska, aby nalezla rodinné kořeny. Snímek zasazený v ponuré atmosféře 90. let reflektuje křehkost rodinných vztahů, kontrast svobodomyslnosti a upjatosti i to, jak moc nás formuje rodinná minulost. Z francouzsko-belgické koprodukce vzešlo drama se sociologickým zásahem Nedělej vlny, v jehož centru stojí učitel obviněný ze sexuálního obtěžování. On sám je nadšený a inspirativní, setkává se však s nepochopením svých studentů, kteří právě za závažným obviněním stojí. Pomalu se propadá do bolestivé spirály lží, křivd a ambivalence.

Stejná národní koprodukce vytvořila i válečný snímek Poslední jednotka, který si z filmového festivalu ve Varšavě odnesl ocenění pro nejlepší režii, kterou obstaral David Oelhoffen. Ten se naturalistickými tendencemi noří do událostí roku 1945, kdy japonská velmoc nečekaně napadla dosavadně tolerované území francouzských vojsk v Indočíně. Snímek se zaměřuje na přeživší, kteří posléze utvořili kolonu, která se v džungli snaží o uprchnutí a přežití. Legendární režisér M. Night Shyamalan, který si ve filmech neustále pohrává s vyprávěním a diváckými očekáváními, se po roce vrací s filmem Past. V něm sleduje muže v podání Joshe Hartnetta, který si při návštěvě koncertu se svou dcerou začne uvědomovat, že akce není v pořádku. Po chvíli totiž zjišťuje, že koncert je údajně pouhou kamufláží k dopadení nebezpečného vraha. Opět lze očekávat tísnivou atmosférou, žánrové konvence ohýbající přístup i provokativní dialog s publikem.

Po slavnostním uvedení v Karlových Varech se do kin navrací čerstvě restaurované drama Františka Vláčila z prostředí poválečného pohraničí Stíny horkého léta. Tísnivá, melancholická, hutně psychologická a poeticky odvyprávěná podívaná sleduje mlčenlivého hospodáře, jenž s rodinou žije na budovaném statku. Ten však velmi záhy začnou ohrožovat skupina banderovců, proti nímž jsou státní orgány krátké a hospodář se tak proti nim musí postavit sám. Westernovými motivy disponující snímek je neúprosnou analýzou strachu a pochybností, kde pod k napětí vybízejícím schématem hledá psychologickou kostru a hutně znepokojivou atmosféru.

Novinky na VOD

Netflix v novém převyprávění resuscituje pro svou poťouchlost oblíbeného Spongeboba v celovečerním filmu Záchrana Zátiší Bikin: Veverka Sandy zasahuje. Oblíbení hrdinové Zátiší bikin se tentokrát vydávají do reálného světa, konkrétně Texasu, aby svůj milovaný podmořský svět zachránili před zlověstnými podnikately. Nového animované verze se dočkává i Batman: Rytíř v plášti, který navazuje na podmanivou poetiku animovaného seriálu Batman z první poloviny 90. let, ačkoli si stále zachovává určitou svébytnost a přepracovává některé povahové vlastnosti postav. Začíná známý příběh Bruce Wayna vyprávět od začátku a naleznete jej na Amazon Prime, společně i s původní klasikou.

Se satirickým podtextem se na Netflixu objevila britská série Příručka k vraždě pro hodné holky. sledující na vlastní pěst pátrající teenagerku, snažící se rozluštit několik let starou vraždu studentky v prostředí britského zapadákova. Max se nadále věnuje dokumentárním portrétu hereckých ikon, tentokrát z archivních záběrů skládá obraz představitelky ikonické Kleopatry. Elizabeth Taylor: The Lost Tapes využívá dosavadně neviděných záběrů z osobních archivů herečky i unikátních rozhovorů. Vykresluje důvody slávy a specifický esprit nejen půvabné fyzické krásy, ale také charakterní herectví, stejně jako pozoruhodný osobní život.

Napínavě vystavěnou dokumentární minisérii Dostihový kartel přináší Apple TV+. V jejím centru stojí nováček u FBI, jenž odhalí obrovský a několik let přehlížený systém na praní peněz, zakódovaný v prostředí dostihů a sázek. Stojí proti obávanému mexickému kartelu a vysoce postaveným funkcionářům. Minulý týden proběhla Letní filmová škola a pokud jste to na ni nestihli, díky iVysílání si alespoň můžete připomenout několik titulů z loňských ročníků, jako například vězeňské queer drama Velká svoboda, hořce komediální road movie o sbližování dvou odcizených bratrů 25 km/h nebo sociální drama o matce samoživitelce A dýchejte klidně.