Týdenní výhled filmů: Coenovská road movie Panenky na útěku, návrat Monty Python i jeptiškovský horor

Nejočekávanějším snímkem týdne jsou Panenky na útěku od Ethana Coena, který poprvé točí film bez svého bratra Joela. Zběsilá queer road movie slibuje, jak je tomu u Coenů zvykem, poctu klasickému Hollywoodu, tentokrát ve vztahu ke screwball komediím, jejichž kořeny sahají až do 30. let. Z markantních děl tohoto subžánru můžeme zmínit například Leopardí ženu, Stalo se jedné noci nebo Adamovo žebro. Panenky na útěku sledují dvě ženy, jimž do rukou padne záhadný kufřík, odkazující k mrazivému Fargu, kde Coeni záplatku taktéž vystavěli kolem kufříku. Komediální krimi slibuje všechny “trademarky”, ať už se jedná o charakteristicky břitké dialogy, silnou stylizaci nebo morbidní černý humor.

Z ranku road movie je i melancholická komedie z tohoto i onoho světa Na cestě s mámou. Černobílý islandský snímek režiséra Hilmara Oddssona zpracovává příběh stárnoucího muže, jemuž zemře matka. Rozhodne se splnit její poslední přání s mrtvolou vyráží na výlet směrem k majestátním vodopádům, jež matka vždy chtěla navštívit. Road movie mísí otisk reality společně s imaginací záhrobního života. Vyniká svým teskným i laskavým tónem, kdy dokáže vyzdvihnout jak podmanivou islandskou přírodu, tak komorní a intimní příběh lidí, jejichž život lemuje smrt a hledají cestu k smíru.

Putování tematizuje také strhující dokumentární snímek Útěk z utopie. Ten surovým stylem sleduje poslední známou skupinu, která se pokusila utéct ze Severní Koreje. Dokument tematizuje boření životních ideálů, kdy uprchlíci celý život žili v iluzorním světě, kterému věřili. Deziluzivní pouť ukazuje, kam až jsme schopni zajít, abychom mohli svobodně žít. Snímek je snímaný skrytou kamerou a jde tak o nebývale autentickou a intimní výpověď, opředenou všudypřítomným strachem, pochybami a špetkou naděje na lepší život.

Tradiční hororovou položku v kino nabídce vyplní Neposkvrněná režiséra Michaela Mohana, jenž stojí například za retro komediálním seriálem Everything Sucks! Do titulní role obsadil mladistvou hvězdu Sydney Sweeney, která se věhlasu dočkala po jejím výkonu ve stylovém seriálu Euforie. Zde se převtěluje do role zbožné ženy, jež v klášteře nastupuje na novou pracovní pozici. Jak už tomu u tohoto žánru však bývá, klášter skýtá děsivou minulost, s níž se protagonistka bude muset konfrontovat. Zdánlivě idylické scenérie Itálie se mění v hrůzu a obklopí vás mysteriózní nejistotou.

Minulý týden se do kin na omezený čas vrátili Monty Python se Svatým grálem a tento týden je bude následovat i kultovní vánoční podívaná Život Briana. Variace příběhu Ježíše Krista, kdy si chudého Briana celý život pletou s oním mesiášem, vyniká zběsilým humorem, absurdnem a již zlidovělými scénami, jako například ikonická císařova rozprava o muži jménem Biggus Dickus, nelítostné kamenování či závěrečné popěvky na křížích. Vše pod taktovkou režijní imaginace Terryho Gilliama a neodolatelného Grahama Chapmana v roli Briana. Ačkoli snímek patří spíše k vánočním časům, není od věci si jej na velkém plátně s klíčícím jarem připomenout.

Novinky na VOD

Netflix své portfolio nostalgických a kultovních seriálů rozšířil o komediální detektivní seriál Můj přítel Monk, v jehož centru stojí neurotický, podivný a obsesivní detektiv Adrian Monk v podání Tonyho Shalhouba. Pokud jste ještě “columbovskou” a nehrdinskou variaci detektivek neviděli, jde o ideální příležitost. Z novinek pak v pátek můžete očekávat Shirley Chisholmová: Kandidátka na prezidentku USA, zpracovávající osud vůbec první černošské ženy, která se dostala do amerického Kongresu. Netflix po nedávném Rustioni pokračuje v životopisných titulech, v jejichž centru jsou silné postavy černošské historie, jejichž záslužné činy mají dějiny často tendenci neprávem opomíjet.

Thriller ze zápasnického ringu nabídne platforma Amazon Prime. Road House v titulní roli s Jakem Gyllenhaalem, jenž se představí jakožto bývalý zápasník UFC, který proniká do prostředí undergroundových zápasů, v nichž ctnost a čest nahrazuje brutalita, surovost a nefér praktiky. Ve vedlejší roli se objeví i zápasnická kontroverzní hvězda Conor McGregor či hudebník Post Malone. Diametrálně odlišně laděný snímek s půvabným názvem Mám rád film přidalo HBO Max. Retro z přelomu milénia zpracovává magii videopůjčoven a coming of age příběh chlapce, jehož svět tvoří výhradně filmy. Neumí však zvládat své emoce a raději uzavírá v iluzorním světě před televizí. Vše se mění, když se začne ucházet o místo v tamní videopůjčovně. Podmanivý a komorní kanadský snímek byl u nás uveden pouze na zlínském festivalu.

Fanoušci a fanynky populární Taylor Swift mohou díky Disney+ zažít atmosféru neopakovatelných koncertů ve filmu s podtitulem The Eras Tour, který plátna kin okupoval minulý říjen. Na iVysílání můžete do 24. března nalézt jeden z méně známých filmů amerického svéráze Sama Peckinpaha Železný kříž. Režisér vyznačující se rapidní střihovou skladbou, surovostí a explicitním násilím, v Železném kříži předkládá nevybíravou výpověď o 2. světové válce, disponující výmluvnou bezvýchodností, pesimismem a ukázkou těch nejodpornějších stránek lidského zla, které může dřímat v každém z nás.