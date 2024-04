Týdenní výhled filmů: Nedůstojné pracovní podmínky, kouzelná japonská animace nebo Dejvické divadlo

Nabídka prvního dubnového týdne je napěchovaná především díky distribuční společnosti Aerofilms, která pokračuje v distribuci další kolekce z imaginativního katalogu věhlasné animační společnosti Ghibli. Zatímco první lednová kolekce byla ve znamení dobrodružství, u tohoto souboru pěti filmů půjde o kouzelná přátelství. Těšit se můžete na japonskou dívku na koštěti Doručovací služba čarodějky Kiki, závěrečnými zkoušky ve škole rámovaný Šepot srdce, svět zvířecího Království koček, retro stylizovaný příběh studentů z 60. let Z makové hůrky a okouzlující venkov Léta s Marnie. Tituly jsou ideální pro mladší publikum, které takto může poznat i odlišné světy animace, než na které je zvyklá z dominujícího pseudorealistického stylu 3D počítačové animace studia Disney či Pixar.

Pro premiéře na v regionech stále probíhajícím lidskoprávním festivalu Jeden svět, jenž letos poprvé uvádí do programu i fikční filmy, jde do široké distribuce aktuální společenské otázky tematizující drama Nežádoucí režiséra Ladje Ly, jenž roku 2019 debutoval obdobně laděným převyprávěním Bídníků. Nežádoucí začínají v momentě, kdy kdy je po náhlé smrti starosty města na jeho pozici jmenován idealistický lékař Pierre, který chce napravit napáchané škody v chudinské dělnické čtvrti. Film zároveň ukazuje rozkol tamník obyvatel, kteří ačkoli žijí v chátrajících panelácích, tak své domovské prostředí nechtějí opustit. Nebývale aktuální problematika bydlení paralelně vykresluje i rasistickou politiku a kontroverzní politické machinace. Apelativní a podnětně vystavěné dílo publikum otevřeně konfrontuje a slouží jako palčivý podnět k diskusi.

Diskusi otevírá také další film dokumentaristky a publicistky Apoleny Rychlíkové Hranice Evropy, jenž byl taktéž uveden na jednom světě. Angažovaný dokument kloubí osobní cestu publicistky Saši Uhlové, která nedávno obdržela cenu Ferdinanda Peroutky, a širokou celospolečenskou rovinu týkající se mizerných mzdových a pracovních podmínek. Uhlová se vydává na cestu Západní Evropou, aby se stala levnou pracovní silou, skrze což film přibližuje společensky potřebnou práci a špatně nastavenou pracovní migraci. Poslední distribuční přírůstek z Jednoho světa je v Benátkách oceněné drama Já kapitán režiséra Mattea Garroneho. Ten sleduje cestu dvou senegalských bratrů, kteří se vydávají na náročnou cestu do Evropy, vstříc lepší budoucnosti. Jejich ambice a naděje se pomalu rozplývají, na povrch proplouvá nejistota, ztráta ideálů a nutnost boje o přežití. Deziluzivní road movie kontrastně pracuje s přírodními živly i křehkým osudem protagonistů, kteří se mohou spolehnout jen sami na sebe.

Manželskou krizí pak prochází ústřední dvojice mrazivého dramatu s mysteriózně thrillerovým nádechem Smršť od režiséra Petera Bebjaka. Pár v podání Ani Geislerové a Tomáše Maštalíra odjíždí do horských lázní v naději, že všechny své problémy vyřeší a uniknou od každodenních strastí. Do dovolené však zasáhne zásilka pro manžela, jenž je forenzní psycholog, obsahující důkazy k vyšetřování tragického případu. Muž se tak společně s manželkou propadá do spirálu děsivých událostí, jejichž vyústění bude mít pro život všech zúčastnených fatální následky. S hororovou atmosférou pracuje i další přírůstek do satanské série První znamení: Přichází satan!, sledující mladou Američanku, jež přijíždí do Říma, aby pracovala pro tamní církev. Jak už to však v hororech tohoto ražení bývá, křesťanské prostředí skýtá temnotu, nadpřirozené jevy a děsivé spiknutí v podobě inkarnovaného zla.

Milovníci divadla by si do kalendářů pak měli zapsat datum 7. dubna, kdy bude více než 150 kin promítat živý přenos inscenace Dejvického divadla Elegance Molekuly. Hra Petra Zelenky sleduje osudy chemika Antonína Holého a průmyslový vývoj látek, které dnes léčí více než osmdesát procent pacientů postižených nemocí AIDS. Jednorázová událost navazuje na úspěch představení přenosu představení Ucpanej systém, které během jednoho večera v kinech sledovalo více než 30 tisíc diváků.

Novinky na VOD

Do katalogu HBO Max v pátek přibude jeden z nejpodnětnějších filmů loňského roku. Mrazivá výpověď o holocaustu bez holocaustu Zóna zájmu Jonathana Glazera observačním stylem ukazuje každodenní život nacistické rodiny, jejíž dům stojí hned vedle koncentračního tábora. Paralelně jeden film sledujete a druhý slyšíte, neb zvukový design je dominantou stylistických prostředků a po právu si za své umění vysloužil i Oscara, kterého obdržel také pro nejlepší mezinárodní film. Na HBO Max můžete zhlédnout i morální úpadek tematizující dokument Pravda vs. Alex Jones, portrétující konspiračního teoretika a moderátora, jenž bezpáteřním způsobem kupčí s dezinformacemi a svým jednáním negativně zasáhl do života několika lidí a dětí. Jde o portrét člověka beze studu, jehož rozhodí pouze finanční ztráta.

Ve znamení skutečných událostí, akorát zpracovaných v hraném filmu pokračuje i Netflix, jenž ze své originální produkce v pátek představí drama Rozhovor dekády. Ten odhaluje osudy reportérek pořadu Newsnight, které v památném rozhovoru vyzpovídaly prince Andrewa. V něm vyšlo najevo princovo skandální napojení na usvědčeného násilníka Jeffreyho Epsteina, načež se stáhl ze všech funkcí a veřejného života. Do portfolia tradičních dokumentů platforma přidá novinku The Antisocial Network, rozkrývající pozadí vzniku a komunitu webu 4chan, jenž původně vznikl jako internetová subkultura pro rozebírání mangy a anime a sdílení různorodých originálních memů. Nesmazatelně proměnil internetový svět a jeho vliv na reálný život, s čímž se pojí řada kontroverzí, politických snah o ovládnutí a manipulaci a nenávisti.

Pro ty, kteří by upřednostnili odlehčenější titul, Apple+ připravil druhou sérii cestopisného a odlehčeného pořadu Eugene Levy, zdráhavý cestovatel, kde charismatický herec známý ze série Prci, prci, prcičky cestuje napříč Evropou a poznává krásy Itálie, Řecka nebo Německa. Zároveň vydala i dvoudílný dokumentární portrét Steve! (Martin) dokument o 2 částech, nabízející nebývalou zpověď a hlubokou sebereflexi populárního komika, jenž zde odkrývá osobní i profesní život. Mezitím SkyShowtime rozvětvuje katalog klasických titulů a nově si tak můžete připomenout či objevit Cronenbergův Videodrom, Caprův Život je krásný, Kubrickova Spartaka nebo Wilderovy Prázdniny v Římě.