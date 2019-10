Vědci zbourali mýty o kávě. Opravdu po ní nelze usnout? Kdy je nejlepší ji pít?

Někteří lidé si mohou dát kávu těsně před tím, než jdou spát a nemají žádné problémy s usínáním a pak jsou tu ti, kteří po šálku kávy nemohou usnout. Podle doktora Adama Carra, vedoucího výzkumu o kávě, to může ovlivnit to, jak lidé spí. „V průměru trvá asi pět až šest hodin, než se eliminuje polovina použitého kofeinu v tele,“ řekl Dr. Carr.

Ukázalo se, že u některých lidí to trvá jenom dvě hodiny. U těch, kteří pijí méně kávy se kofein eliminuje i více než 16 hodin, protože jejich tělo na to není zvyklé. Týká se to také genetiky, ale pokud vás zajímá, proč váš příbuzný zvládne svůj šálek kávy vypít těsně před spaním a vy nemůžete, je to proto, že si vybudovali toleranci.

V průměru je nejlepší čas na pití kávy k maximalizaci výkonu v 10 hodin. Zpráva De'Longhi National Coffee Report 2019 potvrdila, že téměř 90 procent veškeré kávy se pije dopoledne. Čerstvá káva by se měla připravovat s vodou při teplotě mezi 91 a 96° C.

Australský trh s kávou je ve skutečnosti jedním z největších na světě. Kávu tu pije až 91% populace. Australané denně za kávu utratí 10 a více dolarů.

"Nedávná studie publikovaná v Clinical Electrofhysiology ukázala, že pití až 10 šálků kávy denně nemá žádné nepříznivé účinky na cévní systém,“ řekl Dr. Carr. Předávkování kofeinem obvykle zahrnuje vysoké dávky kofeinu ve formě prášku nebo tablety.

Kofein může začít způsobovat řadu nepříjemných vedlejších účinků u lidí, kteří pravidelně pijí kávu. Uvádí se v něm bolest hlavy, nevolnost, zvracení, nervozita a podrážděnost, napsal serve News.

Existuji i rada studií, které tvrdí že káva je preventivním opatřením proti demenci, Alzheimerově a Parkinsonově chorobě. Aby káva měla pro člověka tyto schopnosti, je potřeba dát si denně 2 – 5 šálků.