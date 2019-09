Dagmar Pecková promluvila: Babišovci mě chtěli zlikvidovat, tak si vymysleli lži

Dagmar Pecková bydlí přes třicet let v Německu se svou rodinou. „Od Němců bychom se měli naučit nezávidět a pracovat. Nemyslet si, že všichni všechno ukradli. U nás se od 90. let nevěří, že by něco mohlo být vypracované, a ne ukradené,“ řekla v rozhovoru pro info.cz. V české společnosti vidí problém mezi městem a venkovem.

S migrační krizí má Pecková jako obyvatelka Německa vlastní zkušenosti „Tam, kde bydlím já, kde je asi pět set obyvatel, se k nám přistěhovalo na padesát migrantů, rodin s dětmi, a my jsme je přijali,“ řekla.

V růstu populismu vidí hlavní problém, který se objevuje v Čechách, ale i v Německu. „Všude ve světě vládne populismus, který slibuje, že vše vyřeší hned, tady na místě. Populismus podle mě rozděluje společnost. Část společnosti ví, že to takhle jednoduché není, a druhá část těm populistům věří a myslí si, že za ně vyřeší všechny jejich problémy,“ vysvětluje Pecková.

Pěvkyně vystupuje na demonstracích proti premiérovi Andreji Babišovi. Připomíná svůj spor s komunálními politiky Babišova hnutí ANO. „Mám tři roky festival Zlatá Pecka v Chrudimi, vznikly tam určité spory a lidé, kteří mi nepřáli a chtěli mě zlikvidovat, tak si vymysleli lži, že neplatím daně a okrádám spoluobčany na Chrudimsku. Můj plat byl ale lživě zaměněn za rozpočet festivalu,“ dodala.