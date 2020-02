Vévodkyně Meghan se s Harrym začnou živit sami. Za poslední rok na práci téměř nesáhla

Nezávislý server Write Royalty se zabývá analytickou činností královské rodiny a vyvracením dezinformací o ní. Nyní uvedl, že vévodkyně Meghan za loňský rok odpracovala téměř nejméně dní ze všech.

Pětatřicetiletý princ Harry a jeho o tři roky starší manželka přitom budou sice ještě v únoru a březnu vykonávat své povinnosti předních členů britské královské rodiny, od dubna ale budou na královské rodině nezávislí. A chtějí se živit sami.

Nepředpokládá se, že by měli problém sehnat práci. Meghan je původně herečkou, a spekuluje se, že by se k této profesi mohla opět vrátit. Ostatně je pravděpodobné, že by za to mohla inkasovat vysokou finanční odměnu.

Přesto statistiky hovoří jasně. Nejvíce se za loňský rok napracoval princ Charles, který zvládl více než 500 akcí a zakázek. Zatímco královna Alžběta nebo princ Andrew byli aktivní v téměř 300 záležitostech, vévodkyně Meghan jich neměla ani 100.

Jiná statistika ukazuje, že za rok 2019 odpracovala čistého času zhruba 40 dní, což je méně, než kolik má na kontě například 83letá princezna Alexandra, která je považována za téměř neviditelnou na veřejnosti.

Server ale upozorňuje, že do statistiky je třeba započíst nepřehlédnutelnou polehčující okolnost. Od března do září byla Meghan kvůli porodu syna Archieho na mateřské dovolené.