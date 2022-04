KOMENTÁŘ: Inflace i v politice? Česku hrozí vznik dalších podivných politických stran

Kdoví, třeba i takové ukazatele pomohou lidem lépe se zorientovat v hlouposti a obskurnosti nejen nejrůznějších prohlášení, ale i ve fungování lidské společnosti té které země. Možná se mnou budete souhlasit i v tom, že by podobné položky mohly nakonec lidem doslova rozsvítit světlo v zatemnělé informační chodbě.

Jistě, můžete namítnout, že už existují nějaké podobné ukazatele v nějakých jiných názvech, tak proč zavádět něco nového. Dobrá, ale i když existují, možná se o nich málo ví nebo píše. A co mě vůbec k podobnému zamyšlení vede? To vám povím. Tak třeba hned zkraje dvě zprávy z minulého týdne. Zdánlivě vzájemně nesouvisející. Jedna je o tom, jak partička odmítačů, tedy zapřisáhlých odpůrců všech anticovidových opatření (a možná nejen těch) zjistila, že si může ohřát polívčičku z toho, že místní lidé nemají dlouhodobě rádi Evropskou unii a že nyní je nejlepší čas na to, svézt se na odporu vůči „Bruselu“. A pak zpráva o rekordní tuzemské inflaci. A jak to spolu souvisí? Možná, že hodně.

Nejen z analýz ekonomů a finančníků, ale i z prohlášení vládních představitelů totiž plyne, že souběh všelijakých krizí, od té cenové, přes energetickou až nyní po tu válečnou, nutno jasně pro další text říct, že vyvolanou válečným zločincem Vladimirem Putinem, útočí stále intenzivněji na všechny společenské vrstvy obyvatel této země. A že podle některých hlasů současná vláda této země nedělá pro nás všechny v tomto ohledu téměř nic. A proto ‒ naštvanost lidí poroste, tak proč to nevyužít a nezískat jako hnutí či politická strana nějaké ty „miliónky“ ze státního rozpočtu pro sebe, ne? A přitom se návdavkem ještě zbavit všeho západního a pěkně se schoulit třeba k východním totalitářům. Od nich přece přijdou další penízky do kasy hnutí (a jejího šéfa, přece) a bude klid. Proč to řešit opravdu a jinde s někým, když to můžu řešit sám, co? A kde brát inspiraci?

Stále drzejší současná opozice, která se na druhou stranu jako každé politické uskupení, chce přece dostat k moci, penězovodům a zase ovládat státní finance, aby zřejmě mohla posílat nějaké to všimné na účty nejen kamarádíčkům, ale i dalším spřáteleným firmám a lidem, či přehršel průšvihů kolem chamtivé a loupežnické party nikým nevolených lidí z Pražského hradu, kde by seznam takových odkazů v tomto komentáři nestačil, je možná z politologického hlediska pochopitelná, leč právě pro nové počiny na poltické scéně více než inspirativní. Inflace, neinflace. Válka, neválka. Čert to vem‘. Jenže návrhy řešení (jsou-li vůbec k dispozici od těchto identit), třeba právě inflace, jsou vážně nejen k zamyšlení o tom, proč tomu lidé pořád věří. Vždyť ona vysoká čísla inflace, jak už to z mnoha povolaných úst zaznělo, je nyní shnilým ovocem vypěstovaným hlavně marnotratným utrácením těch, kteří byli nedávno u moci a nezvládli udělat vůbec nic pro to, abychom se nyní nemuseli potýkat s následky předlužení země.

Jistě, že nejde jen o rozhazování peněz z českého eráru, jako výsledek osmileté práce Andreje Babiše a Aleny Schillerové z hnutí ANO, ale coby jedna z hlavních příčin může za to, že spotřebitelské ceny se v Česku v březnu letošního roku podle zprávy ČTK meziročně zvýšily o 12,7 % po únorovém růstu o 11,1 %. Březnová inflace tak byla nejvyšší od května 1998, kdy dosáhla 13 procent. Meziměsíčně se ceny minulý měsíc zvýšily o 1,7 procenta, a to hlavně kvůli vyšším cenám v dopravě a bydlení. A teď přichází právě ta spojitost s těmi všemi podivnými hnutími a odpírači všeho, všeho západního. Můžete namítnout, že v demokracii si může každý říkat co chce, když to není proti zákonům a nedá se proti tomu říct ani „ň“. Tedy nic namítnout. Ale fakt chce mít česká společnost v čele státu, jenom proto, že tu nemáme zastropované ceny benzínu a potravin jako řešení inflační krize, lidi od nejrůznějších špendlíků, psů a já nevím odkud ještě?

Mají vizi? Třeba ohledně řešení té inflace? Nebo dlouhodobé a systémové řešení toho, aby stát nebyl vydán napospas takovým odborníkům na dluhy, jakým byla právě Alena Schillerová z hnutí ANO? Tedy kromě toho, že vůdcové těchto uskupení, kteří se inspirují státem bohatě dotovaným příkladem marketingových stran jednoho vůdce, hojně zastoupených i v českém parlamentu, těží z tzv. „všelidového“ odporu. A to nejen vůči EU. Ta myšlenka je hodně byznysová: Bude totiž i dál platit, že za všechny problémy s cenami, energiemi, závislostmi atd. může podle oněch samozvaných vůdců Brusel, a tudíž jediná cesta, jak z toho ven, je vystoupit z EU. A ještě přitom shrábnout pár miliónků korun pro vůdce. Co na tom, že vůdcům takových „obskurností“ je většinou šumafuk nějaký ten problém jejich voličské základny. V televizi to pak přece řeknou jasně všem.

Opravdu si přejeme být, jak to s končícími protikoronavirovými opatřeními uvedlo i nejnovější Hnutí PES, které bylo původně jen partičkou odpůrců omezení kvůli covidu, mimo všechny evropské struktury a vystoupit z nich? Protože jedině prý referendum o odchodu Česka z Evropské unie ukáže, co si lid přeje. Právě teď? A co pak? Bude inflace nižší? Nákupní cena plynu pro nezávislý, ale prý samostatný stát, od Ruska nižší? Nebo se budeme více kamarádit s válečnými zločinci, protože podle Jiřího Janečka, jednoho ze zástupců PSA, „pro nás dnes Evropská unie ztratila význam“? A co pak? Napíšou pak zjevní milovníci Vladimira Putina jako Jakub Olbert a jemu podobní do Moskvy, aby tamní armáda přijela na speciální operaci do Česka, třeba vyřešit tu vysokou inflaci střelbou do lidí, protože potřebujeme proti Západu, teda aspoň EU určitě, a jeho nacistům ochranu? Anebo se všichni budeme společně fotit u amerických motorek Harley-Davidson v kožených kombinézách a s dalšími ryzími odborníky na realitu řešit s Nočními vlky důležité otázky světa?

Mám za to, že představy těchto lidí nejen na řešení domácí inflace opravdu nestačí a jsou nicotné. Neboť nejen inflace bude podle analytiků i v dalších měsících zrychlovat s tím, jak se budou do cen potupně promítat další proinflační vlivy spojené s ruským útokem na Ukrajinu. Bohužel všichni ti, kteří mají výše uvedené postavy v oblibě, reálně zprávy a komentáře často odmítají. Věří něčemu jinému. Je proto téměř nemožné nejen odhadnout, jakého vrcholu letos inflace dosáhne, ale věřme, že milovníci totalit budou opravdu s postupem času zapomenuti jako - omlouvám se za hrubé slovo - chcíplý pes.