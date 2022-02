Události Petra Nutila: Královna Instagramu Schillerová, demoverze Fidela Castra jménem Tomio a na závěr fascinující leguáni

Vyplavalo, že ministerstvo financí pod vedením Aleny Schillerové, které se už dříve přezdívalo „ministryně Instagramu“, utratilo za fotografa a kameramana od září 2020 krásné 2 miliony korun. Za to nás paní Alena oblažila ikonickým portrétem s pávem, fotkou v hasičské přilbě, množstvím romanticky zamyšlených podobenek – tu s gramofonem, na lavičce, tu s rozkvetlými keři, tu s miminkem – a tisícovkou dalších, které si laskavý čtenář jistě dokáže ku potěchu oka i duše sám vyhledat na Instagramu. Fotograf doprovázel ministryni i na zahraniční cesty, kde ji zachycoval při pracovních (paní Alena čte noviny) i jiných příležitostech. „Snažili jsme se, abychom veřejnosti přiblížili složitou materii ministerstva financí,“ řekla k tomu v České televizi sama exministryně. Tak děkujeme, rádi jsme se vám na to složili.

Když jsme u paní Schillerové. Ta kromě svého Instagramového influecerství proslula taky jako nadšená přestřihávačka pásek, aby před volbami ukázala, že její vláda fakt maká. Tak stihla v srpnu otevřít i rozestavěný bazén karlovarského hotelu Thermal s nefunkčním zázemím, nejezdícím výtahem a dlaždičkami k sobě přilepenými lepící páskou. A to jen proto, aby se teď v zimě pak bazén zas mohl uzavřít s tím, že „odstraňují vady z přejímky a zjištěné během zkušebního provozu“, jak prohlásil ředitel hotelu. Hotovo má být v březnu. Na té celé komedii je vlastně jen jedna dobrá zpráva – že už u toho paní Alena nebude.

Poslanec Jan Farský rezignoval na svůj poslanecký mandát poté, co se ukázalo, že příštích osm měsíců hodlá strávit na stipendiu Fulbrightovy komise v USA. Upřímně, radši bych byl, aby to nepokládal, tu stáž absolvoval a přinesl do toho našeho malého českého rybníčku trochu toho světa. Byl by tím naší zemi jistě užitečnější než řada jeho poslaneckých kolegů, kteří buď nedělají nic, nedomluví se ani česky, případně sedí v parlamentu jen proto, aby nemuseli do normální práce. Viz následující bod.

V parlamentu se zase obstruuje. Tomio Okamura vydržel mluvit u pultíku celé tři hodiny, jen aby odsunul projednávání novely pandemického zákona. Naše redakce by ale ráda předsedovi SPD vzkázala, že je to slabota. Takový Fidel Castro totiž dokázal mluvit třeba v roce 1986 na sjezdu kubánské komunistické strany celých 7 hodin a 10 minut. Tomio, máš co dohánět.

Karel Janeček se rozhodl, že chce být prezident a do kampaně vešel s heslem „Tohle jsme my“. Server Aktuálně.cz se ho tedy zeptal na to, jestli skutečně ví, jací Češi jsou, třeba jak žijí ti, kdo jsou v exekuci. Karel Janeček (mimo jiné) odpověděl: „… Já se ale hodně stýkám s lidmi, jsem schopný spát pod širákem nebo ve stanu, skáču padákem. Setkávám se s lidmi z ulice..“ A já si tak říkám, že lidi s exekucemi fakt nechtějí být ani na ulici, ani spát pod širákem, ani odnikud nikam skákat. Ale třeba se pletu.

Prezidentského kandidáta se taky rozhodli postavit komunisté, a to konkrétně buď Vojtěcha Filipa, nebo Josefa Skálu. Ať si tahle parta vybere jakkoli, je skoro jisté, že výsledek tohohle dilematu bude podobný, jako když vám dají na výběr, jestli byste se radši oběsit na Pankráci, nebo se nechali zastřelit na hranicích.

Lidé z Hradu náhodou skartovali tajnou zprávu o výbuchu ve Vrběticích, kterou způsobili ruští agenti GRU. Ukázalo se to, když po hradních úřednících lidé z NCOZ žádali protokol o nakládání s tímhle dokumentem. Totiž abyste tomu rozuměli – policie chtěla zkoumat otisky prstů a stopy DNA na dokumentu, aby si ověřila, že jí neměl v ruce nikdo, kdo k tomu nemám bezpečnostní prověrku. „Na Vaše dotazy ani náznakem odpovídat nebudu,“ odpověděl Radožurnálu kancléř Vratislav Mynář, kterému se během svého působení na hradě prověrku získat nepovedlo. Martina Nejedlého, prezidentova poradce, který nosí na svém telefonu kryt s podobiznou Putina, se novinářům zastihnout nepodařilo.

Rusové dál hromadí desetitisíce vojáků a nespočet vojenské techniky na hranicích s Ukrajinou. Proč tam jsou a co s nimi Putin zamýšlí, nevíme. Nicméně jsme zároveň moc rádi, že s našimi slovanskými bratry nemáme společnou hranici a jsme součástí NATO. A taky držíme Ukrajincům palce, co taky jiného s podobnými sousedy.

Covid (snad) slábne a vypadá to, že se můžeme brzo vrátit do normálních kolejí našich životů – jestli si teda ještě někdo z nás pamatuje, jaké to vlastně normálno bylo.

No a na závěr k podstatným věcem.

Karlos Terminátor Vémola slepil vztah s Lelou, informoval o tom bulvár a nám všem spadl kámen ze srdce.

V Česku napadl sníh (někde).

Miloš Zeman popřál Číňanům k novému roku. A mluvil u toho ještě pomaleji, než jste zvyklí. A kýval se u toho ještě víc, než byste čekali.

Česká média informovala o tom, že na Floridě kvůli počasí padají ze stromů leguáni.

A to je asi tak všechno, protentokrát.