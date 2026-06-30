Počasí se v týdnu na přelomu června a července mění jen pozvolna. Svědčí o tom aktuální výstraha, jejímž prostřednictvím meteorologové nadále varují před vysokými teplotami či nebezpečím požárů v části Česka. Hrozí také bouřky, upozornil Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ).
"Vzhledem k pokračujícímu ochlazování od západu, teploty vzduchu dnes přesáhnou 30 °C prakticky jen na Moravě a ve Slezsku. Nejtepleji bude na jižní Moravě, kde teploty dosáhnou až 36 °C. Ve středu vystoupí teploty vzduchu nad 30 °C již jen na jihovýchodní a východní Moravě," uvedli meteorologové na facebooku.
Ke konci platnosti se blíží výstraha na nebezpečí vzniku požárů na jižní Moravě, které vyprší v úterý ve 20 hodin.
V úterý odpoledne a večer se v jihovýchodních a východních Čechách, na Moravě a ve Slezsku očekávají bouřky, které budou ojediněle až velmi silné. Mohou být doprovázeny přívalovými srážkami o úhrnech kolem 50 milimetrů, kroupami o velikosti kolem dvou centimetrů a nárazy větru o rychlosti kolem 70 km/h.
"Další silné bouřky očekáváme ve středu od časných ranních hodin, zpočátku v Čechách, během dne postupně i na Moravě a ve Slezsku. Ve východní polovině území mohou být odpoledne i velmi silné provázené přívalovými srážkami kolem 50 mm, kroupami i nad 2 cm a nárazy větru 70 až 90 km/h," dodali meteorologové.
Související
Počasí příští víkend: Vedra se opakovat nebudou, nehrozí ani tropické teploty
Co způsobilo extrémní počasí v Evropě? Na vině je hned několik faktorů
Aktuálně se děje
před 7 minutami
Atentát na významného byznysmena. Při výbuchu v Monaku byl těžce zraněn ukrajinský oligarcha
před 37 minutami
Česko zasáhnou další silné bouřky. Tropy vydrží na Moravě i zítra
před 48 minutami
Polsko hrozí, že zablokuje vstup Ukrajiny do Evropské unie
Aktualizováno před 56 minutami
Pavel jmenoval Hlaváče novým náčelníkem generálního štábu. Řehka zvažuje kandidaturu do Senátu
před 1 hodinou
Zemětřesení ve Venezuele: Místní zuří, záchranáři dorazili na místo až po dvou dnech. Pohřešuje se 46 tisíc lidí
před 3 hodinami
Zelenskyj se vysmál Putinovi: Stanovil už 15 termínů pro dobytí Donbasu, nevyšel ani jeden
před 4 hodinami
Motoristy ve Sněmovně už nikdo nechce, ukázal průzkum. Úspěšnější je i Kubovo Naše Česko
před 4 hodinami
Jedna výhra, tři drtivé porážky. Soud rozhodoval v Trumpových kauzách
před 6 hodinami
Počasí příští víkend: Vedra se opakovat nebudou, nehrozí ani tropické teploty
včera
Ukrajinské Flamingo slaví úspěch. Tři z pěti střel zasáhly v Rusku svůj cíl
včera
Co způsobilo extrémní počasí v Evropě? Na vině je hned několik faktorů
Aktualizováno včera
Vláda jedná v rozporu s rozhodnutím ÚS, výzvu k neodjetí do Ankary nemohu splnit, řekl Pavel
včera
Bylo to nešťastné, řekl Babiš k vystoupení ve Strážnici. Macinka se překvapivě omluvil
včera
Pavel by měl zvážit přehodnocení své cesty do Turecka, vyzval Babiš
včera
Zázrak ve Venezuele: Muž byl po zemětřesení uvězněný 106 hodin, jeho záchrana trvala dva dny
včera
Střelba na severu Německa: Po útoku ve Stade je pět mrtvých
včera
Konec levných zásilek z Číny. EU zavádí bič na Temu a Shein
včera
Vlna veder končí, za pár dní ale může dorazit další. A mnohem horší, varují meteorologové
včera
Francie čelí po vlně veder další krizi. Márnice jsou přeplněné
včera