Česko zasáhnou další silné bouřky. Tropy vydrží na Moravě i zítra

Jan Hrabě

Jan Hrabě

30. června 2026 12:35

Bouřky
Bouřky Foto: Michael Zelinka / INCORP images

Počasí se v týdnu na přelomu června a července mění jen pozvolna. Svědčí o tom aktuální výstraha, jejímž prostřednictvím meteorologové nadále varují před vysokými teplotami či nebezpečím požárů v části Česka. Hrozí také bouřky, upozornil Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ). 

"Vzhledem k pokračujícímu ochlazování od západu, teploty vzduchu dnes přesáhnou 30 °C prakticky jen na Moravě a ve Slezsku. Nejtepleji bude na jižní Moravě, kde teploty dosáhnou až 36 °C. Ve středu vystoupí teploty vzduchu nad 30 °C již jen na jihovýchodní a východní Moravě," uvedli meteorologové na facebooku. 

Ke konci platnosti se blíží výstraha na nebezpečí vzniku požárů na jižní Moravě, které vyprší v úterý ve 20 hodin. 

V úterý odpoledne a večer se v jihovýchodních a východních Čechách, na Moravě a ve Slezsku očekávají bouřky, které budou ojediněle až velmi silné. Mohou být doprovázeny přívalovými srážkami o úhrnech kolem 50 milimetrů, kroupami o velikosti kolem dvou centimetrů a nárazy větru o rychlosti kolem 70 km/h. 

"Další silné bouřky očekáváme ve středu od časných ranních hodin, zpočátku v Čechách, během dne postupně i na Moravě a ve Slezsku. Ve východní polovině území mohou být odpoledne i velmi silné provázené přívalovými srážkami kolem 50 mm, kroupami i nad 2 cm a nárazy větru 70 až 90 km/h," dodali meteorologové. 

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Zdroj: Jan Hrabě

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