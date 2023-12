Který projev extrémního počasí je nejhorší? Sucha jsou tiché katastrofy, máloco si vyžádá více životů, zjistila OSN

Zatímco jiné klimatické dopady, jako jsou vlny veder, lesní požáry a záplavy, často pronikají do titulků médií po celém světě, sucha jsou tiché katastrofy jejich "masivní dopady způsobené člověkem se teprve začínají projevovat," uvádí zpráva z Úmluvy OSN o boji proti desertifikaci (UNCCD), což je mezinárodní dohoda o dobré správě půdy.

Vědci upozorňují, že jen málokteré, pokud vůbec nějaké nebezpečí, si "vyžádá více životů, způsobí větší ekonomické ztráty a postihne více sektorů společnosti, než právě sucho."

Ibrahim Thiaw, výkonný tajemník UNCCD, řekl, že "na rozdíl od jiných katastrof sucha probíhají tiše, často si jich nikdo nevšimne a nevyvolávají okamžitou veřejnou a politickou reakci. Tato tichá devastace udržuje cyklus zanedbávání a nechává postiženou populace nést toto břemeno v izolaci."

"S rostoucí frekvencí a závažností sucha se hladiny nádrží snižují a výnosy plodin klesají, ztrácíme biologickou rozmanitost a šíří se hladomor. Je proto nutná transformační změna," dodal.

Nedávná studie zjistila, že extrémní sucha, která od roku 2020 zničila životy milionů lidí v Sýrii, Iráku a Íránu, by nenastala bez globálního oteplování způsobeného lidmi. Klimatická krize také způsobila, že šance na opakování rekordního sucha, které severní polokoule zažila v létě 2022, je nejméně 20krát pravděpodobnější. Bez globálního oteplování způsobeného člověkem by se tato událost očekávala pouze jednou za čtyři století.

"Několik zemí již zažívá hladomor způsobený změnou klimatu,“ uvedla zpráva UNCD. "Nucená migrace celosvětově narůstá, násilné vodní konflikty jsou na vzestupu, ekologická základna, která umožňuje veškerý život na Zemi, eroduje rychleji, než kdykoli předtím ve známé historii lidstva," uvádí

Podle vědců se očekává, že i když se nárůst globálních teplot omezí na 1,5 °C, extrémní sucho zažije 120 milionů lidí. Současná politika je na cestě k 3 °C, což znamená, že extrémní sucho zasáhne 170 milionů lidí. Ostatně v Číně už čelí mírným až závažným suchem 15–20 % populace

Sucho v povodí La Plata v Brazílii a Argentině v roce 2022 bylo nejhorší za 78 let a mělo výrazný vliv na produkci plodin a ovlivnilo globální trhy. Zpráva uvádí, že nejvíce jsou duchu vystaveni ti, kteří pro způsobení klimatické krize udělali nejméně. 85 % lidí postižených suchem žije v zemích s nízkými nebo středními příjmy.

Situace se ale zatím nijak nelepší, naopak letošní rok bude pravděpodobně tím nejteplejším v dějinách měření. Na okraj klimatického summitu COP28 to uvedla Světová meteorologická organizace (WMO) ve své nejnovější zprávě o stavu globálního klimatu. Z ní vyplývá, že lidstvo čekají častější záplavy, požáry, vlny veder a tání ledovců, a příští rok by navíc mohl ten letošní, rekordně teplý, překonat.

Letošní rok překonal klimatické rekordy a má být nejteplejším od začátku měření. Hladina skleníkových plynů a moří dosáhla historických maxim a antarktický mořský led je na rekordních minimech, což je vzorec, který bude pokračovat i v roce 2024, uvedla WMO podle serveru Financial Times.

Jev El Niño, který letos začal, pravděpodobně povede k dalším vysokým teplotám v roce 2024. Příští rok tak může letošně rekordně teplý ještě překonat, protože zmíněný jev má největší dopad na globální teploty "poté, co vyvrcholí," uvedla WMO a dodala, že za posledních devět let jsme byli svědky jednoho pokořeného rekordu za druhým.

Rychlost vzestupu hladiny moří byla podle WMO od roku 2013 do roku 2022 více než dvojnásobná oproti období od roku 1993 do 2012. "Jde o víc než jen o statistiky. Riskujeme, že prohrajeme závod o to, abychom zachránili naše ledovce a zabránili vzestupu hladiny moří," uvedl generální tajemník WMO Petteri Taalas.

Generální tajemník OSN António Guterres dnes na COP28 vyzval světové vůdce, aby přijali potřebná opatření, včetně závazku k ukládání fosilních paliv, která jsou největším přispěvatelem globálního oteplování.

"Letos jsme viděli komunity po celém světě zmítané požáry, záplavami a spalujícími teplotami. Z rekordního globálního tepla by mělo světovým vůdcům běhat mráz po zádech," dodal. "Rok 2023 překonal klimatické rekordy doprovázené extrémním počasím, které zanechalo stopu zkázy a zoufalství," uvedla WMO.

Server Business Standard upozornil, že v roce 2022 dosáhly zaznamenané koncentrace primárních skleníkových plynů – oxidu uhličitého, metanu a oxidu dusného – nejvyšších hodnot. Měření v reálném čase na konkrétních místech ale naznačují pokračující nárůst těchto plynů během celého roku 2023.

"Úrovně skleníkových plynů jsou rekordně vysoké. Globální teploty jsou rekordní. Vzestup hladiny moří je rekordní. Antarktický mořský led je rekordně nízký. Je to ohlušující kakofonie zlomených rekordů," podotkl Taalas.

"Potřebujeme ztrojnásobit obnovitelné zdroje na globální úrovni," podotkl Guterres pro agenturu AFP s tím, že se nelze nadále spoléhat jen na dobrovolné závazky některých států. To je v souladu s požadavky některých států, které vyzvaly k tomu, aby konečné prohlášení COP28, které vyžaduje jednomyslnou shodu, výslovně požadovalo snížení spotřeby fosilních paliv.

"Máme potenciál, technologie, kapacitu a peníze. Peníze jsou k dispozici, jde o to zajistit, aby šly správným směrem, abychom udělali to, co je nutné, nejen abychom udrželi oteplování pod hranicí 1,5 stupně. Jediná věc, která stále chybí, je politická vůle," dodal.