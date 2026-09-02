Počasí na první zářijový víkend. Česku se nevyhne déšť, teploty ale moc neklesnou

Jan Hrabě

Jan Hrabě

2. září 2026 7:00

Deštivé počasí, ilustrační fotografie.
Deštivé počasí, ilustrační fotografie. Foto: Mikuláš Křepelka / INCORP images

První zářijový a zároveň i podzimní víkend se blíží. Sychravo, které se pojí s uvedeným ročním obdobím, ale do Česka zatím nedorazí. Teploty budou příjemné, v sobotu se zároveň očekává déšť. Vyplývá to z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).

V sobotu se kvůli studené frontě očekává deštivé počasí. Podle meteorologů bude převážně polojasno, od severozápadu přechodně oblačno až zataženo. Déšť nebo přeháňky se vyskytnou na většině území republiky. Nejvyšší teploty přesto nebudou nízké, na jihu a jihovýchodě dosáhnou až 28 stupňů. 

Předpověď na neděli slibuje jasno až polojasno. V ranních hodinách se lokálně vytvoří mlhy. Přes den tentokrát nejsou očekávány jakékoliv srážky. Odpolední maxima vyšplhají "jen" na 25 stupňů. 

Předpověď na sobotu:

Čekáme převážně polojasno, od severozápadu přechodně oblačno až zataženo a na většině území déšť nebo přeháňky, ojediněle bouřky. Nejnižší noční teploty 19 až 14 °C. Nejvyšší denní teploty 20 až 25 °C, na jihu a jihovýchodě až 28 °C. Slabý jihozápadní vítr se bude měnit na mírný severozápadní 3 až 7 m/s.

Předpověď na neděli: 

Očekáváme jasno až polojasno, k ránu se lokálně vytvoří mlhy. Nejnižší noční teploty 12 až 7 °C, v údolích ojediněle kolem 5 °C. Nejvyšší denní teploty 21 až 25 °C. Slabý severozápadní vítr 1 až 4 m/s, odpoledne postupně slabý proměnlivý.

včera

Začíná podzim. Meteorologové nabídli měsíční výhled na září

Související

Více souvisejících

Počasí ČHMÚ

Aktuálně se děje

před 34 minutami

Bleskové povodně v Nepálu

Katastrofa v Nepálu má přes tisíc mrtvých. Čtyři tisíce se dál pohřešují

Záchranáři v Nepálu staví dočasné mosty a prohledávají trosky hydroelektráren v Himalájích, aby se dostali k lidem uvězněným po katastrofálních záplavách. Počet obětí ničivých povodní, které před týdnem zasáhly příhraniční oblast mezi Nepálem a Tibetem, již přesáhl jeden tisíc. V zasažených údolích a městech zanechaly bleskové povodně obrovské škody na majetku a infrastruktuře. Obnovit dodávky elektřiny a telefonního spojení se zatím podařilo jen v některých oblastech.

před 1 hodinou

včera

včera

včera

Lionel Messi

Messi už další MS nepřidá. Legendární Argentinec ukončil reprezentační kariéru

Více než měsíc poté, co v New Yorku prohrál se svou Argentinou finále letošního fotbalového světového šampionátu se Španělskem, se jedna z největších argentinských fotbalových hvězd Lionel Messi rozhodla ve svých 39 letech ukončit reprezentační kariéru. Mistr světa z roku 2022 a držitel stříbra z MS 2014 se tak rozhodl poté, co má za sebou odehraných 207 reprezentačních duelů, během kterých zaznamenal 125 branek.

včera

Ministerstvo spravedlnosti ČR

Jiřikovský odvolal bitcoinový dar pro ministerstvo. Úřad již reaguje

Ministerstvo spravedlnosti s ohledem na nové skutečnosti a aktuální vývoj v trestní kauze související s bitcoinovým darem podniká další kroky k posílení právní ochrany a majetkových zájmů státu. Vzhledem k rostoucím právním a finančním rizikům se rozhodlo využít služeb renomované externí advokátní kanceláře PRK Partners. 

včera

včera

včera

včera

Martin Kupka

Senát jim nedáme. ODS zahájila kampaň před podzimními volbami

Občanská demokratická strana zahajuje od prvního zářijového týdne hlavní fázi kampaně do senátních a komunálních voleb. Jejím ústředním heslem bude "Senát jim nedáme". ODS apeluje na voliče, kteří nesouhlasí se směřováním současné vlády ANO, SPD a Motoristů, a chce zachovat Senát jako silnou demokratickou protiváhu vládní většiny.

včera

včera

Donald Trump

Írán je mrtvý, jako národ selhává, vzkazuje Trump

Írán je mrtvý, prohlásil americký prezident Donald Trump na sociálních sítích. Teherán podle jeho slov přišel o námořnictvo i letectvo a nemá prostředky na výplaty pro vojáky či policisty. Trump se navezl také do íránského politického vedení.

včera

včera

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR

Reforma platů ve státní správě. Nejnižší tarif už nemá být pod minimální mzdou

Ministerstvo práce a sociálních věcí navrhuje od 1. ledna 2027 změnu systému odměňování státních zaměstnanců a ve veřejných službách a správě. Nejnižší platový tarif bude nově odpovídat měsíční minimální mzdě, která by měla v roce 2027 činit 24 900 Kč. Další růst platových tarifů pak bude nepřímo navázán na růst minimální mzdy, jejíž automatický valorizační mechanismus byl zaveden v roce 2024. Zjednoduší se také systém platových stupňů, které v platových tarifech zohledňují délku započitatelné praxe. 

včera

včera

AC Sparta Praha, stadion na Letné

Slavia po šesti letech dobyla Letnou. Derby jasně vyhrála 3:0

V šestém ligovém kole české fotbalové Chance ligy se na pažitu na Letné proti sobě postavili fotbalisté Sparty a Slavie, aby sehráli spolu v pořadí již 318. derby pražských „S“. Navzdory tomu, že před tímto zápasem šly formy obou týmů takovým směrem, že se Sparta mohla cítit na vzestupu, zatímco Slavia po předešlé remíze 2:2 s Bohemians 1905 mohla být trochu pod dekou, samotné utkání se nakonec vyvíjelo jinak. Přestože mohlo jít z pohledu příležitostí o vyrovnaný zápas, Sparta doplatila především na svoji neefektivitu, za to Slavii, která překvapila svou základní sestavou, k nakonec výsledkově jasné výhře 3:0 pomohly letní posily – Wiktor Nowak, Danijel Šturm a Emmanuel Ayaosi.

včera

včera

včera

včera

Začíná podzim. Meteorologové nabídli měsíční výhled na září

Dnešním dnem začíná meteorologický podzim, ale změna ročního období se neprojeví nijak dramaticky. Meteorologové se domnívají, že následující týdny mohou v Česku dokonce nabídnout nadprůměrně teplé počasí. 

Zdroj: Jan Hrabě

Další zprávy