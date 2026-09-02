Počasí na první zářijový víkend. Česku se nevyhne déšť, teploty ale moc neklesnou

První zářijový a zároveň i podzimní víkend se blíží. Sychravo, které se pojí s uvedeným ročním obdobím, ale do Česka zatím nedorazí. Teploty budou příjemné, v sobotu se zároveň očekává déšť. Vyplývá to z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).
V sobotu se kvůli studené frontě očekává deštivé počasí. Podle meteorologů bude převážně polojasno, od severozápadu přechodně oblačno až zataženo. Déšť nebo přeháňky se vyskytnou na většině území republiky. Nejvyšší teploty přesto nebudou nízké, na jihu a jihovýchodě dosáhnou až 28 stupňů.
Předpověď na neděli slibuje jasno až polojasno. V ranních hodinách se lokálně vytvoří mlhy. Přes den tentokrát nejsou očekávány jakékoliv srážky. Odpolední maxima vyšplhají "jen" na 25 stupňů.
Předpověď na sobotu:
Čekáme převážně polojasno, od severozápadu přechodně oblačno až zataženo a na většině území déšť nebo přeháňky, ojediněle bouřky. Nejnižší noční teploty 19 až 14 °C. Nejvyšší denní teploty 20 až 25 °C, na jihu a jihovýchodě až 28 °C. Slabý jihozápadní vítr se bude měnit na mírný severozápadní 3 až 7 m/s.
Předpověď na neděli:
Očekáváme jasno až polojasno, k ránu se lokálně vytvoří mlhy. Nejnižší noční teploty 12 až 7 °C, v údolích ojediněle kolem 5 °C. Nejvyšší denní teploty 21 až 25 °C. Slabý severozápadní vítr 1 až 4 m/s, odpoledne postupně slabý proměnlivý.
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Zdroj: Jan Hrabě