Počasí: Silné bouřky budou pokračovat, na Moravě hrozí vznik supercel

Meteorologové z ČHMÚ varují před dnešními silnými bouřkami, které se v plné síle přesouvají nad Vysočinu, Moravu a Slezsko. Bouřkový systém, v němž nelze vyloučit ani vznik supercel, s sebou přinese přívalové srážky s lokálními úhrny přesahujícími 50 milimetrů, kroupy větší než dva centimetry a nárazy větru o rychlosti kolem 90 kilometrů za hodinu, které mohou způsobit značné škody.
Zatímco hlavní vlna extrémního počasí se během dnešního dne přesune zejména nad Moravu, Slezsko a Vysočinu, bouřková činnost neobejde ani Čechy. V západní části území se mohou srážky a bouřky objevit především v průběhu rána a dopoledne.
Tyto ranní bouřky v Čechách mohou rovněž zesilovat a být doprovázeny silnějšími nárazy větru, menšími kroupami a intenzivnějším deštěm. Samotný dnešek přitom odstartuje poměrně slunečným ránem a k postupnému přibývání oblačnosti, přeháněk a silných bouřek dojde až v průběhu dne, zejména pak během odpoledních hodin.
Hlavní riziko odpoledních bouřek spočívá v extrémních srážkových úhrnech a silném větru. Meteorologové očekávají, že na vybraných místech Jihomoravského a Zlínského kraje může v bouřkách napršet kolem 50 milimetrů vody, přičemž v oblastech s opakovaným nebo mimořádně intenzivním vývojem mohou být tyto úhrny ještě vyšší.
Bouřky budou s velkou pravděpodobností doprovázeny také krupobitím s velikostí krup přesahující 2 centimetry a prudkými nárazy větru, které mohou lokálně dosahovat rychlosti až kolem 90 kilometrů za hodinu.
Předpověď přesného množství srážek vykazuje rozdíly v závislosti na typu použitých meteorologických modelů. Lokální modely s vysokým rozlišením, které jsou určeny pro krátkodobé předpovědi, často simulují pro oblast jižní Moravy srážkové úhrny přesahující 60 milimetrů. Naopak globální modely s nižším rozlišením predikují úhrny výrazně nižší, často nepřesahující 15 milimetrů.
Související
Na extrémy počasí v Česku začíná upozorňovat nový výstražný systém
Extrémní počasí dál svírá Evropu. Nový absolutní rekord hlásí i Slovensko
Aktuálně se děje
před 44 minutami
Putin nařídil armádě vypracovat plány na obsazení Kyjeva
před 1 hodinou
Babiš dostal od Agrofertu více než 4 miliardy
před 2 hodinami
Na extrémy počasí v Česku začíná upozorňovat nový výstražný systém
před 2 hodinami
Pražské metro ovlivní velká prázdninová výluka. Sedm dní budou jezdit autobusy
před 4 hodinami
Počasí: Silné bouřky budou pokračovat, na Moravě hrozí vznik supercel
včera
Extrémní počasí dál svírá Evropu. Nový absolutní rekord hlásí i Slovensko
včera
Soud v USA zablokoval kontroverzní pokus Trumpa omezit udělování občanství dětem cizinců
včera
Nejvyšší soud USA zakázal transgender sportovkyním účast v dívčích a ženských sportovních kategoriích
včera
Soukromé registry nestačí, za ignorování hrozí pokuty. Centrální evidence psů startuje, co o ní potřebujete vědět?
včera
Ostudné vystoupení Klempíře a Macinky už kritizují i vládní ministři
včera
Připojení k EU za cenu jedné kávy. Už je jasno, který další stát rozšíří sedmadvacítku
včera
Běžní Rusové poprvé tvrdě pociťují dopady války. Experti mají jasno, jestli Putin něco změní
včera
Konec předraženého námořnictva. Británie chystá obří transformaci armády, inspirovala se Ukrajinou
včera
Atentát na významného byznysmena. Při výbuchu v Monaku byl těžce zraněn ukrajinský oligarcha
včera
Česko zasáhnou další silné bouřky. Tropy vydrží na Moravě i zítra
včera
Polsko hrozí, že zablokuje vstup Ukrajiny do Evropské unie
Aktualizováno včera
Pavel jmenoval Hlaváče novým náčelníkem generálního štábu. Řehka zvažuje kandidaturu do Senátu
včera
Zemětřesení ve Venezuele: Místní zuří, záchranáři dorazili na místo až po dvou dnech. Pohřešuje se 46 tisíc lidí
včera
Zelenskyj se vysmál Putinovi: Stanovil už 15 termínů pro dobytí Donbasu, nevyšel ani jeden
včera
Motoristy ve Sněmovně už nikdo nechce, ukázal průzkum. Úspěšnější je i Kubovo Naše Česko
Květnové volby do Poslanecké sněmovny by podle průzkumu společnosti Median jednoznačně ovládlo hnutí ANO se ziskem 35,5 procenta hlasů. S velkým odstupem by na druhé pozici skončilo hnutí STAN, kterému by dalo hlas 14,5 procenta voličů, následované ODS s 12 procenty.
Zdroj: Libor Novák