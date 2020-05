Deště dosytily půdu do 40 centimetrů. Hlouběji zůstává velké sucho, ukazuje MAPA

O týden dřív to bylo téměř čtyřikrát více, vyplývá z dnes aktualizované mapy na portálu InterSucho.

Aktuální mapa půdního sucha. Srážky z posledních dní dosytily vrstvu půdy do 40 cm. Až na Krušné hory a Jeseníky je v ČR do této hloubky množství vody v obvyklém stavu. Pod ní je to mnohem horší a o doplnění podzemních vod nelze ani uvažovat. Ale i tak, je to výrazné zlepšení! pic.twitter.com/oMVGJthGuY