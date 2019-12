Počasí v lednu? Do Česka konečně přijde zima, pak se ale něco stane

— Autor: Libor Novák / EuroZprávy.cz

Prosinec se zatím co se sněhu týče vyjma hor moc nepředvedl. Do konce měsíce se ani nezdá, že by se to mělo změnit. Bude na tom leden lépe? To ukázala dlouhodobá předpověď počasí.