Předpověď počasí na měsíc: Zima se do Česka nežene, naopak se oteplí

Vyplývá to z měsíčního výhledu počasí, který zveřejnil Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ), a z krátkodobé předpovědi ústavu. V tomto týdnu očekávají meteorologové v Česku sněžení nebo sníh s deštěm.

V polovině tohoto týdne mohou podle ČHMÚ teploty vystoupat na šest až sedm stupňů nad nulou. Koncem týdne se přes den ochladí na minus jeden až plus tři stupně Celsia, ale začátkem příštího týdne teploty opět stoupnou až na pět stupňů nad nulou.

Týdenní průměry nejvyšších denních teplot budou v tomto a příštím týdnu kolem plus dvou stupňů a v týdnu od 13. do 19. prosince průměr stoupne zřejmě na plus tři stupně. Až v týdnu, kdy jsou vánoční svátky - mezi 20. a 26. prosincem, průměr denních teplot klesne na zhruba jeden stupeň nad nulou. Průměry nočních teplot se budou pohybovat v nejbližších čtyřech týdnech mezi minus jedním až minus pěti stupni.

Objem srážek bude podle ČHMÚ v tomto týdnu nadprůměrný, ale v dalších týdnech se dostane na úroveň dlouhodobého průměru pro toto období. Sníh během tohoto týdne očekávají meteorologové hlavně na horách. V nižších polohách se bude zřejmě objevovat sníh s deštěm.