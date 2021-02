První povodňový stupeň platí na čtyřech místech jižní Moravy, stáním bojují i další kraje

První povodňový stupeň platí od středy na Svratce ve Veverské Bítýšce, hladina řeky stoupla na úroveň 190 centimetrů, která je hranicí pro povodňovou bdělost, ve středu ráno. Od té doby postupně stoupala až na úroveň 218 centimetrů dnes v 7:00. O hodinu později hladina mírně poklesla na 216 centimetrů, podle předpovědi by se zatím dál zvedat neměla.

Hranici 120 centimetrů, která značí první povodňový stupeň, překročila ve středu před polednem Svratka také v Brně v ulici Poříčí. Její hladina dosáhla ke 136 centimetrům a dnes ráno už klesá.

Dyje u Nových Mlýnů vystoupala ve středu na 436 centimetrů, povodňová bdělost platí od 377 centimetrů, dnes ráno se drží na úrovni 434 centimetrů. V Ladné Dyje vystoupila hladina dnes ráno na 214 centimetrů, přičemž hranicí prvního stupně povodňové aktivity je 153 centimetrů. Obě měřicí místa na Dyji ovlivňují manipulace vodohospodářů na novomlýnských nádržích.

Na jihu Moravy už dnes neplatí výstraha meteorologů před vzestupem řek, varují pouze před silným větrem. Výstraha platí pro celou zemi s výjimkou severních Čech. Déšť pro dnešek meteorologové předpokládají pouze ojediněle, odpolední teploty mohou vystoupat až na 12 stupňů Celsia. Čerstvý vítr o rychlosti osm až 12 metrů za sekundu a nárazy 15 až 20 metrů za sekundu bude k večeru slábnout.

Tání sněhu vzedmulo hladiny Cidliny, Metuje a D.Orlice

Středeční obleva s táním sněhu vzedmula v Královéhradeckém kraji v uplynulých hodinách hladiny několika řek. Prvního stupně povodňové aktivity (SPA) dosahovaly dnes ráno řeky Metuje v Krčíně, Divoká Orlické v Orlickém Záhoří a Cidlina v Jičíně. Vyplývá to z ranních dat hradeckého dispečinku Povodí Labe. Hladina řek na všech třech místech v 07:00 stoupala.

"Během dne očekáváme výskyt srážek s úhrny okolo pěti milimetrů. Kulminace na zasažených tocích se budou posunovat na níže položené úseky vodních toků. Dosažení prvního SPA je možno očekávat v profilu Tichá Orlice - Čermná. Dosažení druhého SPA nepředpokládáme," uvedl ráno Jiří Petr z dispečinku Povodí Labe.

V Královéhradeckém kraji dnes bude proměnlivá, převážně velká oblačnost, místy přeháňky nebo občasný déšť, v polohách nad 1100 metrů, postupně nad 800 metrů srážky smíšené nebo sněhové. K večeru by mělo od jihozápadu srážek ubývat. Nejvyšší denní teploty se mají pohybovat mezi pěti až osmi stupni nad nulou, na horách od minus jednoho do plus tří stupňů Celsia. Vítr by měl vát čerstvý západní až severozápadní, v nárazech může dosahovat rychlosti až 70 km/h. Přes den má postupně slábnout.