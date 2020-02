Rapidní změna počasí. Meteorologové vydali novou předpověď

Ačkoliv se mělo Česko dočkat příští týden jarních teplot, ve skutečnosti si jich moc neužijeme. Nová předpověď meteorologů z Českého hydrometeorologického ústavu ukazuje, že původně avizovaných 15 stupňů se možná ani nedočkáme.

A pokud, tak pouze v neděli, a to jen při silnějším větru. Ten by ale měl Česko o víkendu zasáhnout a to o rychlosti 5 až 10 m/s, s nárazy 15 až 20 m/s (70 km/h), na horách kolem 25 m/s (90 km/h).

Obdobná situace bude panovat i v pondělí, kdy opět udeří čerstvý jihozápadní vítr o rychlosti 5 až 10 m/s s nárazy 15 až 20 m/s (70 km/h), na horách kolem 25 m/s (90 km/h), postupně se bude měnit na západní.

Od úterý se začne markantně ochlazovat. Objeví se sněhové přeháňky, na horách četnější, a nejnižší noční teploty klesnou až na +1 až -3 °C. Nejvyšší denní teploty se postupně propadnou na 2 až 6 °C.