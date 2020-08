Tropické počasí se s Českem rozloučí ve velkém stylu. Bude 34 stupňů

Největší vedro nás čeká v pátek, kdy bude jasno nebo skoro jasno. Zatímco nejnižší noční teploty vyrostou jen na 16 až 12 °C, nejvyšší denní teploty vystoupají na 30 až 34 °C.

Tropů se dočkáme i v sobotu. Bude sice jasno, během dne se ale postupně na většině území objeví přeháňky nebo bouřky, ojediněle i silné. Na Moravě a ve Slezsku dojde k přibývání oblačnosti s přeháňkami a bouřkami až později odpoledne a večer.

Nejnižší noční teploty přesto vyrostou na 18 až 14 °C a nejvyšší denní teploty na 29 až 33 °C. Od neděle se začne ochlazovat.

Tropické teploty by se ještě místy mohly objevit v průběhu příštího týdne. Podle Českého hydrometeorologického ústavu by v polovině týdne mohla rtuť teploměru vystoupat ještě na 26 až 30 °C.

Další oteplení se ale do konce roku neočekává. Dlouhodobý výhled meteorologů ukazuje, že by teploty měly do poloviny září postupně klesat na hodnoty kolem 21 °C.

Teploty i podle zahraničních meteorologů na začátku září během prvního týdne vyrostou v maximech ojediněle až k 26 stupňům, od druhého týdne začnou postupně klesat.

I přesto by se v průběhu druhého a třetího zářijového týdne měly držet nad hranici 20 stupňů. Ukazuje to dlouhodobá podrobná předpověď serveru AccuWeather.com. Tropy nás už ale nečekají.