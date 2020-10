V Jeseníkách se už prohánějí první běžkaři, stále hustě sněží

Kvůli ráznému příchodu zimního počasí se na horách nyní rychle přezouvá technika a stahují auta, na vysílač se už po kolech nedá dostat, řekl dnes ČTK provozní tamního hotelu a restaurace Tomáš Hrazdil.

"U nás od pondělka leželo zhruba deset centimetrů sněhu, nyní připadl další a leží tak 20 centimetrů. Sníh je mokrý, teploty se drží nad nulou a přestal foukat vítr. Sníh teď krásně sype, stále sněží. Hřeben je vyfoukaný, sněhu je tam podstatně méně a na lyže to není. Nicméně lyžovat se dá mezi Ovčárnou, Švýcárnou a na Praděd. Na takové první sklouznutí na běžkách je to dobré," řekl dnes ČTK dispečer jesenické horské služby Jiří Hejtmánek. Podotkl přitom, že na běžkách už tam běhají desítky běžkařů.

Jesenická horská služba zimní sezonu zahajuje podle spuštění lyžařských areálů. Kvůli rychlému příchodu zimy tak musejí nyní stejně rychle řešit techniku. "Právě to řešíme, máme tady skútr, který je připraven. Čtyřkolku se chystáme nyní přezouvat," doplnil Hejtmánek.

Přizpůsobit se počasí musel i provozovatel hotelu a restaurace na vysílači Praděd, která je nejvýše položenou celoročně provozovanou restaurací v České republice. "Dostaneme se autem už jen na Ovčárnu, dál už to nejde," řekl dnes ČTK provozní Tomáš Hrazdil. Podle něj napadlo za dva dny zhruba 40 centimetrů sněhu, do toho se však oteplilo a sníh sedl na zhruba 25 centimetrů. "Teď vytrvale sněží. Stáhli jsme poslední auta a teď se utlačuje sníh na cestě, pokud nepřijde oteplení, mohli bychom tak přichystat stopy," doplnil Hrazdil.

Podle provozovatele není sníh v polovině října až tak neobvyklý, zima si však dávala na čas v posledních zhruba čtyřech až pěti letech. "Není to pro nás nic divného, ale samozřejmě po těch letech nás to také překvapilo. Jde hlavně o to množství. Pokud to budeme brát jako první sníh, tak ten většinou nevydrží. Je možné, že to ještě roztaje," podotkl provozní. "Skútr máme nachystaný k dispozici, čtyřkolka se předělá na pásy, to je otázka hodiny. Připraveni jsme," dodal.