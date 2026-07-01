Středeční počasí: Českem otřesou další bouřky, mohou být i velmi silné

Tropická červnová epizoda je sice definitivně u konce, ale meteorologové stále mají důvod nás varovat. I ve středu totiž hrozí bouřky, které mohou být i velmi silné. Upozornil na to Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ).
Silné bouřky se s výjimkou západní poloviny Čech budou kolem poledne a odpoledne tvořit na východě a severovýchodě Čech a také na Vysočině. "Budou doprovázeny zejména silným větrem s nárazy kolem 70 km/h a přívalovým deštěm s úhrny kolem 30 mm/h," uvedli meteorologové ve výstraze.
"Na Moravě, ve Slezsku a na krajním východě a severovýchodě Čech mohou vzniknout i velmi silné bouřky, výjimečně doprovázené kroupami 2 až 5 cm s lokálními škodami hlavně na jižní Moravě a Vysočině kolem poledne," upozornil hydrometeorologický ústav.
Odpoledne a večer může v rámci bouřek na jihu a východě Moravy a ve Slezsku způsobit škody především silný vítr s nárazy o rychlosti až 90 kilometrů za hodinu. "V oblasti u hranic se Slovenskem je i velké riziko přívalového deště z opakovaných bouřek s úhrny i přes 50 mm/h," dodali meteorologové s tím, že kolem půlnoci budou bouřky slábnout.
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Zdroj: Libor Novák