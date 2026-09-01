Začíná podzim. Meteorologové nabídli měsíční výhled na září

Jan Hrabě

Jan Hrabě

1. září 2026 7:00

Praha
Praha Foto: Michael Zelinka / INCORP images

Dnešním dnem začíná meteorologický podzim, ale změna ročního období se neprojeví nijak dramaticky. Meteorologové se domnívají, že následující týdny mohou v Česku dokonce nabídnout nadprůměrně teplé počasí. 

Po teplotně nadprůměrném minulém týdnu se očekává, že období do 27. září bude teplotně průměrné až nadprůměrné. Vyplývá to z měsíčního výhledu Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).

"První týden bude nadprůměrný s minimálními teplotami kolem 13 °C a maximálními kolem 24 °C. Ostatní týdny vychází na hranici nadprůměru a průměru a pravděpodobně v posledním týdnu s nejnižšími teplotami v noci kolem 7 °C a nejvyššími přes den kolem 18 °C," uvedli meteorologové. 

Září má podle nich být srážkově průměrné. "Průměrný úhrn v jednotlivých týdnech by měl být kolem 10 mm. Při srážkách budou převažovat přeháňky nebo i bouřky, v některých lokalitách se vyskytne i déšť," vysvětlili odborníci. 

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