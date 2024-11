ROZHOVOR | Čína chce přetvořit systém tak, aby jí vyhovoval. Expert pro EZ odhalil vztahy Trumpa s Pekingem

Jak se Čína bude chovat před nástupem Donalda Trumpa do funkce?

Nemyslím si, že Čína se chová nebo bude chovat nějak speciálně během období mezi volbami a nástupem Donalda Trumpa do funkce. Čínská diplomacie je tradičně poměrně stabilní – často rigidní – a klade velký důraz na protokol, prohlášení a podobně.

Po zbytek Bidenova prezidentství bude samozřejmě jednat s Bidenem a demokraty ve smyslu, že je na odchodu a připravuje si pozici pro jednání s prezidentem Trumpem a republikány. Stejně jako jiné země se Čína bude snažit o Trumpovu přízeň – během Trumpova prvního funkčního období se například Čína snažila umožnit Trumpovi a jeho rodině podnikat v Číně a s Čínou, čímž se Čína snažila získat lepší vztahy.

Jak Donald Trump vnímá Čínu?

Nevidím Trumpovi do hlavy, ale myslím, že paradoxně nevidí Čínu nějak a priori negativně. Nemyslím si, že by mu osobně vadily autoritářské praktiky Číny, stav lidských práv nebo situace v Hongkongu. Stejně tak si nemyslím, že by mu osobně nějak vadil Tchaj-wan nebo Ujgurové a podobně.

Z toho, co vidím, se mi zdá, že Trump vidí svět ve velmi jednoduchých transakčních vztazích, z nichž chce něco získat a chce být tím, kdo „obchoduje“. Trump se často dívá na jednoduché obchodní statistiky, a hlavně na to, kde se co vyrábí. Z tohoto pohledu se Trump staví k Číně velmi negativně, protože v ní vidí velký problém pro americký zahraniční obchod a výrobní kapacity. Proto se někdy říká, že by Čína mohla s Trumpem vyměnit ústupky v obchodování například za ústupky vůči Tchaj-wanu.

Můžeme očekávat zintenzivnění obchodní války mezi USA a Čínou? Pokud tedy budeme předpokládat, že už probíhá.

Ano, z toho, co víme, se zdá, že můžeme očekávat, že Trump zvýší cla na čínské – mimochodem nejen čínské, ale možná i evropské a další – výrobky, a obchodní válka se tak bude stupňovat. Problém však může být ještě širší v tom smyslu, že se může dále rozpadat mezinárodní systém a pravidla WTO a dalších institucí, které Trump nepovažuje za příliš důležité.

Zastane se Trump vojensky Tchaj-wanu v případě jeho napadení Čínou?

To je otázka za milion (nebo podstatně více) dolarů – myslím, že nikdo nezná odpověď. Pravděpodobně ani Trump. Samozřejmě, že o konkrétní politice USA budou rozhodovat a také ji realizovat jiní lidé a my si budeme muset počkat, kdo to bude.

Pokud by to byl například ministr zahraničí Mike Pompeo nebo někdo podobný, dalo by se očekávat, že USA Tchaj-wan podpoří, ale v každém případě bude Trump pravděpodobně požadovat větší investice do vlastní obrany Tchaj-wanu, stejně jako to bude požadovat od spojenců v NATO.

Často se mluví o Trumpově obdivu k autoritářům. Je to i případ Si Ťin-pchinga?

Do jisté míry asi ano – Trump vidí, že Si Ťin-pching je u moci už dlouho, že jeho moc je de facto kompletní – nemusí kandidovat ve volbách, odstěhovat se z prezidentského úřadu, ani se obracet na soudy. Zdá se, že Trumpovi taková moc imponuje a možná mu ji i závidí. Nevšiml jsem si, že by Trump měl něco osobně proti Si Ťin-pchingovi; zdá se, že ho respektuje – což se nedá říci například o jeho přístupu k Angele Merkelové a dalším evropským politikům.

Znamená Trump v Bílém domě pro Čínu riziko pro šíření jejího vlivu v zemích třetího světa?

Trump v Bílém domě je pro všechny rizikem, protože je velkou neznámou a nikdo dopředu neví, co udělá a co se stane. Celkově si však myslím, že Trump je pro Čínu lepší zprávou, než by byla Harrisová – viděli jsme to už v minulosti, Čína těží z toho, že se Trump stahuje z mezinárodních institucí, a ona tento vytvořený prostor vyplňuje.

Zároveň Čína těží z toho, že američtí spojenci nevědí, zda se mohou na USA nadále spoléhat. Pokud státy jako Filipíny, Jižní Korea nebo další nebudou mít jistotu americké podpory, možná budou muset upravit svůj postoj vůči Číně, možná budou muset slevit ze svých požadavků. Pokud jde o rozvojové státy například v Africe nebo jinde, nemyslím si, že se o ně Trump bude nějak zvlášť starat, což zase vytváří prostor pro Čínu.

Celkově Čína vnímá Trumpa jako důkaz toho, že moc USA a širšího Západu klesá, ona naopak roste a USA a Západ přestávají být dominantní mocností v mezinárodním systému. Čína tak chce přetvořit systém tak, aby jí vyhovoval.