ROZHOVOR | Přísaha a Motoristé jednají o budoucí spolupráci. Proč bořit něco, co funguje, ptá se Šlachta v rozhovoru pro EZ

Jak vnímáte výsledky voleb do Evropského parlamentu, které ve vaší koalici dopadly nejlépe pro paní Bartůšek a pana Turka?

Mám obrovskou radost z toho, jak volby dopadly. Víc než deset procent a dva mandáty jsou absolutně skvělý výsledek. Speciálně s ohledem na to, že jsme přeskočili zavedené strany s mnohem většími rozpočty na kampaň. Úspěch vnímám jako kombinaci několika faktorů. Voliči podle mě ocenili spojení do smysluplné koalice Přísahy a Motoristů, ocenili, že jsme nominovali odborníky na migraci a Green Deal a ocenili, že jsme celou kampaň táhli za jeden provaz a celou dobu jsme říkali, že chceme do europarlamentu dostat oba dva kandidáty. Ještě jednou děkuji voličům za důvěru, opravdu si toho všichni vážíme.

Neupozadili jste kvůli koalici s Motoristy vlastní program Přísahy?

Rozhodně ne. Do Bruselu posíláme naši Nikolu Bartůšek, která je odborníci na migraci. Mluví pěti jazyky a má bohaté praktické zkušenosti z oblasti nelegální migrace a azylové politiky. Boj proti nelegální migraci a bezpečnost, to jsou základní kameny, na kterých Přísaha stojí. Při kontaktní kampani bylo téma bezpečnosti a migrace jednoznačně dominantní téma, které voliče zajímalo.

Budete v takto úzké spolupráci pokračovat i v Evropském parlamentu, nebo se vaše cesty spíše rozejdou?

Určitě plánujeme spolupracovat. Nikola Bartůšek a Filip Turek spolu skvěle fungují jako tým. Nikola jako odbornice na migraci a Filip jako odborník na Green Deal a průmysl. A to jsou dvě základní témata, o které dalších pět let v Evropě půjde.

Plánují Přísaha a Motoristé společně kandidovat i do Poslanecké sněmovny?

Tak to ještě upřímně řečeno nevím. Vyjednávání s Petrem Macinkou právě začínají. Já jsem ale praktický člověk. Takže proč bořit něco, co funguje?

S kým si dokážete představit být v případné vládní koalici? Zvládli byste třeba KSČM nebo SPD?

Myslím, že voliči dali v eurovolbách jasně najevo, co si myslí o SPD a o Tomiovi Okamurovi. Lidi už nebaví to, že je tam víc jak deset let a nejsou za ním žádné výsledky. Uvidíme, jestli se vůbec do příští sněmovny dostanou.

Jak se stavíte k tomu, že pan Turek jako lídr vaší kandidátky figuruje v "kauzách" týkajících se podpory nacistické ideologie?

Na pravicový extremismus jsem citlivý, takže je jasné, že se mi ty fotky nelíbily. S Filipem jsme společně na kampani strávili poslední tři měsíce a můžu říct, že pokud by byl extrémista, tak bych si toho určitě všimnul. Navíc se za Filipa postavili lidi jak ze židovské obce, tak z romské komunity, takže myslím, že je zcela jasné, že žádný podporovatel nacistické ideologie není.

Poděkoval byste také paní Nerudové za to, že vám pomohla s kampaní? Podařil by se podle vás takový úspěch bez toho, aby vás integrovala do své vlastní kampaně?

V první řadě chci poděkovat našemu PR a marketingovému týmu. Výsledná vydařená kampaň je jejich práce, včetně reakce na paní Nerudovou. Nicméně nemůžu říct, že by nám s panem Rakušanem a panem Okamurou na konci svými nesmyslnými útoky nepomohli.

Stojíte za panem Turkem a obecně Motoristy v tom, že chtějí zrušit zákaz nových aut se spalovacími motory do roku 2035?

Rozhodně ano. Je to jeden ze základních bodů našeho společného memoranda. Podpoříme všechny snahy o zrušení zákazu spalovacích motorů a budeme proti jakýmkoliv novým pokusům tento zákaz prosadit.