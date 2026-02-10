Běžec na lyžích Tuž se překvapivě postaral o nejlepší český úterní výsledek

David Holub

10. února 2026 18:27

Ilustrační fotografie.
Ilustrační fotografie. Foto: Lukáš Henzl / INCORP images

Málokdo z českých fanoušků čekal, že by snad mohl být na právě probíhajících zimních olympijských hrách v Miláně a Cortině d'Ampezzo k vidění nějaký úspěch v rámci mužského běžeckého lyžování. Čtvrtý soutěžní den 25. her zimní olympiády ale právě takový nečekaný úspěch přinesl, jakkoli to neskončilo cenným kovem. Senzačně na pátém místě totiž ve sprintu skončil Jiří Tuž, který už v kvalifikaci ukázal, že se s ním musí počítat až do samotného konce. Pro své již sedmé olympijské zlato si v závodě dojel Nor Johannes Klaebo. V ženském sprintu se naopak nepodařilo do finále postoupit sedmé závodnici z olympijského skiatlonu. Kateřina Janatová se do semifinále nedostala o pouhou jednu desetinu sekundy.

Nejprve tedy svůj sprint jely ženy a čekalo se jak právě Janatová dokáže navázat na své skvělé sedmé místo ze skiatlonu v rámci těchto Her. Ze čtvrté čtvrtfinálové rozjížďky se jí ale nakonec přiblížit se k bojům o cenné kovy nepodařilo, avšak jen těsně. Domácí Italka Federica Cassolová byla jen o desetinu sekundy rychlejší.

„Zklamaná ale nejsem. Myslím, že tohle je jeden z mých nejlepších klasických sprintů. Říkala jsem si, kde jinde si mám zajet nejlepší výsledek než na olympijských hrách? Samozřejmě bych chtěla jet v top 12, ale myslím, že dobrý na to, jaký scházel kousek a jakou dobrou soupeřku jsem měla. A porazit Jessie Diggins v soupaži je dobrý skalp. Myslím, že až tolik lidí mi v soupaži nevěřilo a že jsou docela překvapení, jak skvělý jsem jela závěr. Když mám formu, tak takové výkony dokážu podávat,“ komentovala svůj výkon po závodě Janatová, která podrobně dala nahlédnout pod pokličku svého taktického plánu. „Věděla jsem, že bude rozhodovat velký kopec, a pokud tam budeme společně, tak svrchu se dá jet z pátého místa klidně na první. Možná jsem tam nechala moc velkou mezírku, ale s tím už člověk nedokáže moc udělat. A poslední zatáčku jsem trochu riskla. Vůbec jsem nepřemýšlela, jestli spadnu, prostě jsem to napálila a jela na hraně, abych měla co největší rychlost a byl z toho co nejlepší výsledek.“

Dodejme, že ženský sprint ovládlo Švédsko, když na stupních skončily hned tři reprezentantky této severské země. První skončila Linn Svahnová, druhá byla Jonna Sundlingová a třetí Maja Dahlqvistová.

Mezi muži příjemně překvapil teprve jednadvacetiletý Jiří Tuž, jenž tak může být skvělým příslib pro budoucnost českého běžeckého lyžování. Už ve třetí rozjížďce mu všichni soupeři koukali na záda a i když se jim Tužův vybudovaný náskok povedlo o něco stáhnout, dokonce Simone Mocellini ho těsně i předjel, i tak ale měl jistoto semifinálové účasti.

V semifinále se pro změnu přetahoval o přední příčky s norským závodníkem Oskarem Opstadem Vikem a že právě tito závodníci postoupí do finále, to bylo jasné ještě před tím, než se objevily na cílové rovince. Ve finále už přeci jenom poznal tu největší kvalitu ze strany soupeřů, hlavně norského démona Klaeba, kterému vůbec nikdo nestačil. Hvězdného Nora na stupních vítězů ještě doplnili stříbrný Američan Ben Ogden a bronzový další Nor Oskar Opstad Vike.

Přestože ze sprintu Tuž na medaili nedosáhl, jeho páté místo se ztrátou 18,54 vteřiny na první místo je i tak obrovským úspěchem a samotného Tuže po závodě rozplakalo. Nebylo divu, jedná se o nejlepší český olympijský výsledek v tomto sportu mezi muži, neboť dosavadním olympijským českým maximem bylo 10. místo Martina Koukala v závodě volnou technikou ze Salt Lake City 2002.

„Neskutečné. Mým cílem bylo semifinále, ale s tím, jak jsem se cítil v kopci a jak jsme pak jeli… To je to, proč trénuji a proč ten sport dělám,“ nevěřil svému výkonu po závodě dojatý Tuž v rozhovoru pro ČT sport.

Dalším českým reprezentantem mezi muži v tomto závodě byl i Ondřej Černý, ovšem jeho potkal podobný těsný nepostup jako v případě Janatové. V poslední čtvrtfinálové rozjížďce se mezi nejlepší dvanáctku závodníků nedostal jen o dvě setiny vteřiny. Až foto finiš rozhodl o jeho neúspěchu. „Mrzí mě to. Semifinále jsem chtěl, obzvlášť tady na olympiádě. V této sezoně jsem tomu byl na svěťáku několikrát hrozně blízko, podobně jako teď. O to víc hořké to je. Ale na druhou stranu je to hezký výsledek, ale mrzí to, protože věřím, že mám na víc. Ve finiši jsem na to už neměl síly. Rval jsem to z posledního, ale bohužel jsem na to neměl,“ řekl k tomu Černý.

před 1 hodinou

Vytrvalostní biatlonový závod se českým mužům nevydařil. Nejlepší byl Hornig

Související

Michal Krčmář

Vytrvalostní biatlonový závod se českým mužům nevydařil. Nejlepší byl Hornig

Ani v pořadí druhý biatlonový, byť první individuální závod v rámci olympijských her se nevyvedl z českého pohledu podle představ. Nejlepší z kvarteta reprezentantů byl totiž ve dvacetikilometrovém vytrvalostním závodu Vítězslav Hornig, který během celého jeho průběhu dvakrát chyboval na střelnici a nejen proto se tak umístil na konečném 26. místě. To velezkušenému Michalu Krčmářovi se střelba nepovedla ještě více, neboť v ní chyboval celkem čtyřikrát a obsadil až 38. pozici. Dalšími Čechy, kteří se závodu zúčastnili, byli Mikuláš Karlík (konečné 68. místo) a debutant Petr Hák (81. místo). Zlato z tohoto závodu poněkud nečekaně dosud málo známý Nor Johan-Olav Botn.
Ilustrační foto

Skoky ze středního můstku nabídly překvapivé medailisty, big air vyhrála Muraseová

Po ženách se na skokanském můstku v Predazzu představili na letošních Zimních olympijských hrách v rámci pondělního programu i muži, kteří svůj první závod na těchto Hrách absolvovali na středním můstku. Tedy na můstku, na kterém se už v rámci Světového poháru příliš neskáče, i proto se dalo očekávat, že o medaile nakonec nebudou bojovat jinak zavedená jména. Už před tímto závodem se příliš nepočítalo s tím, že by mohl o nejvyšší příčky bojovat veterán Roman Koudelka, jemuž se skok v prvním kole nepovedl a do druhého kola se tak nedostal. Závod nakonec ovládl Němec Philipp Raimund. V big airu se pak po mužském finále konalo i to ženské a stejně jako mezi muži i v ženách byla vidět na nejvyšší příčce japonská vlajka. Konkrétně zásluhou Kokomi Muraseové.

Více souvisejících

Olympijské hry 2026 olympiáda

Aktuálně se děje

před 8 minutami

Ilustrační fotografie.

Běžec na lyžích Tuž se překvapivě postaral o nejlepší český úterní výsledek

Málokdo z českých fanoušků čekal, že by snad mohl být na právě probíhajících zimních olympijských hrách v Miláně a Cortině d'Ampezzo k vidění nějaký úspěch v rámci mužského běžeckého lyžování. Čtvrtý soutěžní den 25. her zimní olympiády ale právě takový nečekaný úspěch přinesl, jakkoli to neskončilo cenným kovem. Senzačně na pátém místě totiž ve sprintu skončil Jiří Tuž, který už v kvalifikaci ukázal, že se s ním musí počítat až do samotného konce. Pro své již sedmé olympijské zlato si v závodě dojel Nor Johannes Klaebo. V ženském sprintu se naopak nepodařilo do finále postoupit sedmé závodnici z olympijského skiatlonu. Kateřina Janatová se do semifinále nedostala o pouhou jednu desetinu sekundy.

před 24 minutami

před 1 hodinou

před 1 hodinou

Ruská armáda, ilustrační foto

Jednání o míru je pro Putina jen zástěrka, varuje estonská rozvědka. Zanalyzovala, zda Rusko za rok napadne NATO

Estonská zahraniční zpravodajská služba zveřejnila svou výroční zprávu o globální bezpečnosti, ve které varuje před pokračující hrozbou ze strany Ruska. Podle estonských zpravodajců je nepravděpodobné, že by Moskva v příštím roce zahájila proti státům NATO otevřený vojenský útok. Místo toho se očekává pokračování a stupňování různých forem hybridní války.

před 1 hodinou

Michal Krčmář

Vytrvalostní biatlonový závod se českým mužům nevydařil. Nejlepší byl Hornig

Ani v pořadí druhý biatlonový, byť první individuální závod v rámci olympijských her se nevyvedl z českého pohledu podle představ. Nejlepší z kvarteta reprezentantů byl totiž ve dvacetikilometrovém vytrvalostním závodu Vítězslav Hornig, který během celého jeho průběhu dvakrát chyboval na střelnici a nejen proto se tak umístil na konečném 26. místě. To velezkušenému Michalu Krčmářovi se střelba nepovedla ještě více, neboť v ní chyboval celkem čtyřikrát a obsadil až 38. pozici. Dalšími Čechy, kteří se závodu zúčastnili, byli Mikuláš Karlík (konečné 68. místo) a debutant Petr Hák (81. místo). Zlato z tohoto závodu poněkud nečekaně dosud málo známý Nor Johan-Olav Botn.

před 2 hodinami

před 3 hodinami

Jeffrey Epstein

Kongres: Trumpovi úředníci začernili Epsteinovy ​​spisy, aby zakryli jména významných osob

Členové amerického Kongresu, kteří v pondělí získali přístup k nezkráceným spisům ministerstva spravedlnosti týkajícím se Jeffreyho Epsteina, oznámili znepokojivá zjištění. Podle zákonodárců dokumenty obsahují důkazy o tom, že identita nejméně šesti mužů byla před veřejností utajena bez jasného právního opodstatnění. Tato zjištění obnovila obvinění, že Trumpova administrativa záměrně chrání vlivné osobnosti před veřejnou kontrolou.

před 4 hodinami

Donald Trump

MSC: Svět vstoupil pod vedením Trumpa do éry „politiky demoliční koule“

Svět vstoupil do éry „politiky demoliční koule“, kterou vede americký prezident Donald Trump, a dlouhodobý mezinárodní řád postavený po roce 1945 se pod tímto tlakem začíná rozpadat. Vyplývá to z výroční zprávy Munich Security Report 2026, zveřejněné před nadcházející Mnichovskou bezpečnostní konferencí (MSC). Dokument označuje Trumpa za nejmocnější postavu, která vědomě útočí na stávající pravidla a instituce, čímž riskuje zánik desítky let budovaných spojenectví a norem.

před 4 hodinami

Ilustrační foto

Svět se stává příliš teplým i na umělý sníh. Počasí uvrhá zimní olympijské hry do nejisté budoucnosti

Olympijská běžkyně na lyžích Jessie Digginsová je zvyklá na extrémní fyzické utrpení, kterému říká „jeskyně bolesti“. Zatímco fyzickou zátěž dokáže ovládat, jedna věc ji skutečně děsí: rychlost, s jakou se její sport mění kvůli klimatickým změnám. Podle jejích slov se stává nemožným pořádat zimní závody bez umělého sněhu, přičemž zažila i Světové poháry, které se odehrávaly v hustém dešti na úzkých zbytcích tající bílé pokrývky.

před 5 hodinami

Emmanuel Macron

Macron vyzval Evropu, aby konečně začala vystupovat jako skutečná velmoc

Francouzský prezident Emmanuel Macron vyzval Evropu, aby začala na světové scéně vystupovat jako skutečná velmoc. V rozhovoru pro skupinu evropských deníků uvedl, že kontinent čelí naléhavému varování v podobě rostoucích hrozeb ze strany Číny, Ruska a nově i Spojených států. Podle Macrona nastal čas, aby Evropa v oblasti ekonomiky, obrany i bezpečnosti konečně „dospěla“.

před 6 hodinami

Fakultní nemocnice Olomouc

Policie vyšetřuje možné ublížení na zdraví u stovek pacientů s defibrilátory

Kriminalisté z odboru hospodářské kriminality v Olomouci začali prověřovat mimořádně závažný případ, který se týká Fakultní nemocnice Olomouc. Existuje totiž důvodné podezření, že tamní lékaři z kardiologické kliniky implantovali stovkám pacientů srdeční defibrilátory (ICD), i když k tomu z odborného hlediska nebyl důvod. Podle policie nešlo o ojedinělé případy, ale o dlouhodobý a systematický postup, který trval celou dekádu – od roku 2015 až do února loňského roku.

před 7 hodinami

Evropská unie

Evropská komise chystá bezpečnostní opatření, kterým sníží vliv Číny v Evropě

Evropská komise plánuje v březnu představit nová bezpečnostní opatření, která mají omezit přístup čínských firem k lukrativním veřejným zakázkám v Evropské unii. Podle informací od unijních představitelů hodlá Brusel upravit rozpočtová pravidla tak, aby v budoucnu zvýhodňovala evropské podniky před zahraničními konkurenty. Tato strategie se má týkat nejen současného rozpočtu, ale především dlouhodobého finančního rámce pro období po roce 2028.

před 7 hodinami

Vladimír Putin

Putinovi se bezpečnostní záruky pro Ukrajinu nelíbí. Evropu to ale nesmí zajímat

Probíhající mírový proces pod vedením Spojených států, který má ukončit ruskou invazi na Ukrajinu, se potýká s vážným nedostatkem důvěryhodnosti. Skeptici pochybují o skutečném zájmu Vladimira Putina na trvalém urovnání a kritizují logiku současných jednání. Varují, že pokud západní partneři přiznají Rusku právo veta nad bezpečnostními zárukami pro Kyjev, riskují tím nekonečné prodlužování válečného konfliktu.

před 8 hodinami

Chicago

Jak Trump změnil Ameriku? Většině lidí se do USA nechce, zvažují i zrušení dovolené

V uplynulých dvanácti měsících prošly Spojené státy pod Trumpovou administrativou proměnou, která z nich v očích mnoha cestovatelů učinila nehostinné a nebezpečné místo. Průzkum deníku Independent ukazuje, že 80 % respondentů se hodlá cestám do USA vyhýbat, zatímco pouze 11 % by zemi stále navštívilo. Mezi těmi, kteří již mají dovolenou zarezervovanou, zvažuje každý sedmý její zrušení.

před 9 hodinami

Keir Starmer, předseda Labouristické strany

Starmer utnul výzvy k rezignaci. Odstoupit nehodlá

Britský premiér Keir Starmer čelí nejvážnější krizi svého úřadu poté, co lídr skotských labouristů Anas Sarwar veřejně vyzval k jeho rezignaci. Starmer na pondělním zasedání parlamentní frakce prohlásil, že není připraven odejít a uvrhnout zemi do chaosu, jeho pozice je však po sérii rezignací klíčových spolupracovníků vážně oslabena.

před 9 hodinami

Ilustrační foto

Skoky ze středního můstku nabídly překvapivé medailisty, big air vyhrála Muraseová

Po ženách se na skokanském můstku v Predazzu představili na letošních Zimních olympijských hrách v rámci pondělního programu i muži, kteří svůj první závod na těchto Hrách absolvovali na středním můstku. Tedy na můstku, na kterém se už v rámci Světového poháru příliš neskáče, i proto se dalo očekávat, že o medaile nakonec nebudou bojovat jinak zavedená jména. Už před tímto závodem se příliš nepočítalo s tím, že by mohl o nejvyšší příčky bojovat veterán Roman Koudelka, jemuž se skok v prvním kole nepovedl a do druhého kola se tak nedostal. Závod nakonec ovládl Němec Philipp Raimund. V big airu se pak po mužském finále konalo i to ženské a stejně jako mezi muži i v ženách byla vidět na nejvyšší příčce japonská vlajka. Konkrétně zásluhou Kokomi Muraseové.

před 10 hodinami

před 11 hodinami

včera

Evropský parlament

Ukrajině dochází čas. O 90miliardové půjčce Kyjevu bude EU hlasovat výrazně dříve

Evropský parlament bude již tuto středu hlasovat o poskytnutí úvěru ve výši 90 miliard eur, který má Ukrajině pomoci s financováním jejího válečného úsilí. Předsedkyně parlamentu Roberta Metsolaová v pondělí oznámila, že zákonodárci rozhodli o posunutí termínu hlasování na dřívější datum. Původně se mělo o finanční pomoci rozhodovat až koncem tohoto měsíce.

včera

Tentokrát to na rychlobruslařském oválu necinklo. Zdráhalovou může přesto těšit TOP 10

Namlsaní čeští sportovní fanoušci po nedělním stříbru rychlobruslaře Metoděje Jílka z pětikilometrové trati vyhlíželi pondělní olympijský rychlobruslařský závod na kilometru, kterého se účastnila i další česká reprezentantka Nikola Zdráhalová. S vědomím, že právě na kilometrů letos v lednu vyhrála Zdráhalová vyhrála mistrovství Evropy, čeští fanoušci věřili, že by to mohlo cinknout na stejné distanci i pod pěti kruhy. Konkurence tu ale přeci jenom byla jiná a ještě kvalitnější a proto nakonec Zdráhalová (i když po dojetí své jízdy byla na průběžném druhém místě) skončila až desátá. Přesto i tak je v takovém mezinárodním měřítku úctyhodný úspěch.

Zdroj: David Holub

Další zprávy